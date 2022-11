Rocco Siffredi: la dipendenza dal sess* e l’addio al porn*/ “Io e Totti abbiamo una cosa in comune…”

Rocco Siffredi lascia il por*o, sarà la volta giusta?

Rocco Siffredi si racconta senza filtri ai microfoni di Francesca Fagnani all’interno della nuova puntata di Belve. La star del cinema a luci rosse annuncia di aver lasciato il por*o. Non una decisione facile la sua che, in passato, ci aveva già provato senza riuscirci. “Sembra che mi sono fermato. Da un po’ di tempo non faccio più nulla come attore davanti alla videocamera“, dice il re dei film al luci rosse nella puntata di Belve in onda questa sera su Raidue.

“Sembra che ce la sto facendo, anche se l’ho già detto tre volte e ci sono sempre ricascato. Questa volta sono fermo da un paio di mesi e mi sento bene. Ora dirigo totalmente le mie energie verso mia moglie”, aggiunge Siffredi che ha parlato apertamente anche della dipendenza dal ses*o.

Rocco Siffredi e la dipendenza dal ses*o

Rocco Siffredi è sempre stato schietto e sincero e nel 2015 partecipò all’Isola dei Famosi per provare a combatterla. Nel corso della lunga intervista rilasciata a Belve, Siffredi ha svelato nuovi particolari sulla sua dipendenza citando anche Francesco Totti, protagonista indiscusso del gossip italiano degli ultimi mesi.

“Man – io e lui ci conosciamo – so che sei un bravo ragazzo, solo io ti posso capire, so quanto ami tua famiglia, tua moglie, non fai tre figli con una donna se non la ami, solo io ti posso capire perché so che tu sai una cosa che noi abbiamo e mi fermo qui”, avrebbe detto Rocco a Totti, in un messaggio. Francesca Fagnani, a quel punto, chiede: “La dipendenza dal sesso intende?“. Una domanda diretta quella della Fagnani di fronte alla quale Siffredi preferisce non rispondere: “Mi fermo qui”.

