Rocco Siffredi/ “La morte di mio fratello Claudio ha cambiato la nostra famiglia”

Rocco Siffredi si racconta nella nuova puntata di “Ti sento“, il programma di interviste condotto da Pierluigi Diaco in seconda serata su Rai2. Il re del porno ha deciso di mettersi a nudo rivelando retroscena della sua vita privata e soffermandosi su un evento che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia. Un’intervista che si preannuncia imperdibile quella del pornodivo che all’età di sei anni ha dovuto confrontarsi con la morte. All’età di 6 anni, infatti, Rocco Siffredi perde il fratello Claudio. Un lutto che ha segnato la sua vita, ma anche quella della sua famiglia.

“Mia madre l’ho vista soffrire sempre. Una donna che perde un figlio di 12 anni per una crisi epilettica, io ne avevo 6, e tutto ad un tratto impazzisce… Mia mamma metteva da mangiare sul tavolo anche per mio fratello Claudio che non c’era più” ha raccontato proprio l’attore in occasione di una vecchia intervista rilasciata sempre a Pierluigi Diaco nel programma “Io e te”. Sta di fatto che quel giorno Rocco non l’ha mai dimenticato: “sono all’asilo, mi vengono a prendere: non è come al solito mia sorella ma una vicina di casa. Mi porta a casa e io sento le grida sotto casa… quel giorno ha cambiato la nostra famiglia”.

Rocco Siffredi lascia il mondo dell'hard?

Da anni Rocco Siffredi ha annunciato di voler lasciare il mondo del porno senza però riuscirsi. L’attore ha tentato una carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi reality di successo, ma il richiamo del mondo del cinema è sempre stato più forte. Oggi che è prossimo ai 60 anni, l’attore conosciuto in tutto il mondo ha fatto un bilancio della sua vita. “Tanti mi chiedono: ‘Ma come fai ancora a fare queste performance’. La verità è che non vorrei mai arrivare a dire che non ce la faccio più”, ha detto il porno attore dalle pagine del Corriere della Sera rivelando di essere davvero pronto a lasciare il mondo dell’hard.

Sarà davvero così? Sta di fatto che Siffredi potrebbe davvero pensare di farlo visto che ha rivelato: “a qualche anno mi guardo allo specchio e mi dico: ma che ci fai tu con le ventenni… Non mi sento più a mio agio davanti al corpo di una ragazza”.



