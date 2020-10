Rocco Siffredi positivo al Covid/ Contagiata la famiglia: l’attore in silenzio…

Rocco Siffredi sarebbe risultato positivo al coronavirus e, attualmente, si troverebbe in quarantena a Budapest dove vive da tempo insieme a tutta la famiglia. A riportare la notizia è Dagospia secondo cui sarebbero stati contagiati anche la moglie Rosa e i figli Lorenzo e Leonardo. Stando a quello che riporta il sito di Roberto D’Agostino, inoltre, avrebbero accusato dei sintomi anche la collaboratrice domestica della famiglia Siffredi e l’autista dell’attore. Rocco Siffredi, per il momento, non ha ancora commentato la notizia. Sul suo profilo social tutto tace così come su quello della moglie Rosa. Rocco Siffredi, inoltre, come riporta ancora Dagospia, la settimana scorsa era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie sulla sua storia.

ROCCO SIFFREDI, LA PREOCCUPAZIONE PER IL CORONAVIRUS