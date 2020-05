Rocco Siffredi replica a Sofia Viscardi/ “Offesa? Non pensavo al ses*o, fuori luogo!”

Pubblicità

Poche settimane fa Rocco Siffredi è finito al centro di un’accesa polemica per una dichiarazione fatta sulla giovane youtuber Sofia Viscardi. Tra “bombarla” o “passare”, il noto attore hard ha scelto la prima. Ma quella che per qualcuno è parsa una lusinga, per la diretta interessata è sembrata un’azione vile. Da qui la sua dura risposta che trova oggi, a distanza di molti giorni, la replica di Siffredi. “Se io avessi risposto alla domanda del gioco ‘passi o bombi’ – che io neanche conoscevo – ‘no, passo’, cioè poverine.. Era una cosa divertente.” esordisce, per poi chiarire “Una che scrive ‘Mi sento offesa’ senza neanche mettere il mio nome perché voleva far finta di essere posizionata più in alto.” A questo punto lancia la provocazione: “Ma insomma, la mia domanda è: se al posto di Siffredi ci fosse stato Totti o Borghi a fare sto gioco, sono curioso di sapere se si sarebbe sentita offesa.”

Pubblicità

Rocco Siffredi lancia una frecciatina a Sofia Viscardi: “Visibilità…”

Rocco Siffredi lancia palesi frecciatine all’indirizzo di Sofia Viscardi che potrebbe aver fatto tutto, secondo lui, soltanto per far parlare di sé. “Erano 13 ragazze, solo 1 si è offesa? Mi sembra un po’ strano, dai. – ammette infatti l’attore, per poi aggiungere – O le altre sono così facili oppure mi viene da pensare che tutto fa brodo nel mondo della visibilità.” Così incalza: “giuro ho pensato ‘Questo è il classico gioco divertente che si inventano gli YouTuber’, non stavo neanche pensare al ses*o.” E conclude con una riflessione: “Secondo me ogni tanto è più fuori luogo parlare che non parlare. La strumentalizzazione del corpo femminile c’era forse ad inizio del p*rno, ora non ha senso parlarne”. Sofia Viscardi replicherà a sua volta?





© RIPRODUZIONE RISERVATA