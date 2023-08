Rocco Siffredi scrive ad Arisa dopo le sue foto senza veli/ “Facciamo un p*rno educativo e romantico”

Rocco Siffredi lancia la sua proposta ad Arisa: “Facciamo un film p*rno”

Rocco Siffredi ci riprova. Dopo aver visto le ultime foto senza veli di Arisa, l’attore di film hard ha rilanciato alla cantante la proposta già fattale tempo addietro. Il pornoattore, attraverso una story di Instagram, le ha scritto: “Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un porno educativo e romantico come solo tu potresti fare”. Una proposta effettivamente arrivata già due anni fa, quando le aveva scritto: “Con te farei il film porno dei film”. Le foto completamente nuda della cantante, che ha lanciato un appello sulla ricerca di un marito, stanno facendo ancora molto clamore ma hanno dunque avuto l’esito di riaccendere la vecchia idea di Rocco Siffredi.

D’altronde Arisa non è la prima volta che si espone sulla sua fisicità. Nel 2021, lanciando il suo album ‘Ero Romanitca’, Arisa aveva dichiarato: “Non voglio più vergognarmi a 39 anni e voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Se mi proponessero un soft-porn… ci penserei. Ma non parlo di porno, parlo di erotismo”.

Rocco Siffredi non è la prima volta che scrive ad Arisa: cos’è accaduto tempo fa

Rocco Siffredi, di fronte a queste dichiarazioni, aveva subito raccolto la palla al balzo: “Arisa è sexy a livelli surreali. Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei. Può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere. Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata…”.

Arisa aveva replicato: “Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro. Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema. Anche perché la televisione canonica, quella che guardiamo tutti i giorni, è piena di pornografia se ci pensi”. Come replicherà la cantante a questa seconda proposta?











