Rocco Siffredi, sorpresa a Lulù Selassié al GF Vip/ “Debole per lei, a Manuel dirà…”

Nuove sorprese in arrivo, questa sera, nel corso del Grande Fratello Vip. Ormai mancano appena due puntate prima del gran finale ma da ormai alcune settimane Lulù Selassié si sta godendo questi ultimi giorni di permanenza nella Casa in modo più o meno tranquillo, dal momento che è già una finalista. Proprio la giovane principessa etiope, questa sera sarà la protagonista di una inaspettata sorpresa già anticipata in parte quest’oggi da Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque.

In vista della nuova puntata del reality di Canale 5, la conduttrice ha come sempre lanciato qualche attesissimo spoiler annunciando una sorpresa da parte di “una grande star internazionale” molta conosciuta. Noi de IlSussidiario.net siamo in grado di svelarvi che si tratterà di Rocco Siffredi, il re del porn*. Ma come mai Siffredi ha deciso di sorprendere la giovane Princess ad un passo dalla finale?

Rocco Siffredi, sorpresa a Lulù Selassié stasera al Grande Fratello Vip

A svelarci il motivo ci ha pensato Federica Panicucci che pur non svelando il nome ha anticipato oggi un video messaggio in arrivo per Lulù Selassié da parte di una star internazionale “che ha un debole” per lei: “manderà proprio a Lulù un videomessaggio in cui dirà che l’apprezza moltissimo e tifa per lei”, ha spiegato la conduttrice di Mattino Cinque.

Non è tutto poiché Rocco Siffredi avrà un messaggio da inviare anche al fidanzato della Selassié, Manuel Bortuzzo, che freme all’idea di poter presto riabbracciare la sua amata, tanto da aver iniziato da qualche giorno a fare il conto alla rovescia per quando potrà nuovamente averla tra le sue braccia. In merito la Panicucci ha aggiunto: “Dirà anche a Manuel di non essere geloso!”, domandandosi poi chi possa essere la star conosciuta in tutto il mondo e che avrebbe perso la testa per la finalista dell’edizione.

