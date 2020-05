Rocco Tanica bloccato in auto “è tutto allagato”/ Seveso esondato un sentito vaf*a..

Pubblicità

Disavventura per Rocco Tanica, il tastierista degli Elio e le Storie tese che si è ritrovato bloccato in auto, in piena notte, a causa dell’esondazione del Seveso che ha straripato a causa delle piogge che, nelle scorse ore, si sono abbattute su Milano. Con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, il musicista ha mostrato la situazione all’interno di un sottopasso in cui l’acqua alta ha bloccato non solo lui, ma anche altri automobilisti cogliendo di sorpresa anche le persone che dormivano in quel momento. Rocco Tanica, dopo essere sceso dall’auto, mostra così la situazione del sottopasso facendo notare anche la presenza di materassi e puntando il dito contro l’amministrazione comunale che da anni, non risolverebbe la situazione.

ROCCO TANICA: “DA VENT’ANNI IL COMUNE NON BONIFICA LA ZONA”

In piena notte, Rocco Tanica si è ritrovato bloccato a Milano all’interno di un sottopasso allagato e il musicista non nasconde la propria amarezza per essersi ritrovato coinvolto in una situazione che, dal suo racconto, si ripeterebbe ogni volta che piove. «Sono qua sotto, è tutto allagato – dice nel video pubblicato su Instagram – Ci sono anche delle altre persone che qui dormivano» aggiunge mostrando un materasso, probabilmente usato da un senzatetto che dormiva lì. Il musicista, così, punta il dito contro il Comune di Milano: «Da vent’anni non bonifica le zone interessate dalle esondazioni del Seveso che straripa dopo pochi minuti di pioggia. Vorrei fare i complimenti aal sindaco Sala e all’amministrazione comunale lombarda», conclude.





