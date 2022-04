Chi è Rocco Tanica? / “Ho sofferto perché volevo essere amico di Adriano Celentano”

Rocco Tanica, Elio e le Storie Tese

Rocco Tanica è il tastierista del gruppo Elio e le Storie Tese ed è anche il fratello del manager del gruppo, Marco Conforti. Classe 1982, il suo vero nome è Sergio Conforti ma è stato soprannominato dal gruppo Rocco Tanica in seguito ad uno sketch intitolato “Vivi Vivi Rocco” (parodia di We Will Rock you dei Queen). Il paragone fa già molto ridere ma Rocco non è da meno. Lui è un grande comico e non gli piace che si parli di lui ricordandolo, poiché in modo ironico afferma, che è una delle fasi di quando il successo va via. Negli anni 90 il gruppo con le loro canzoni particolari e la loro ironia, ha spopolato e ha avuto molto successo, tanto da partecipare a Sanremo.

Oltre che per la comicità, il gruppo è noto per i travestimenti, in una delle esibizioni sul palco dell’Ariston erano vestiti con delle tutine argentate ma Rocco confessa durante un’intervista a “Vieni da me”, programma che conduceva Caterina Balivo, che non ama ricordare quel giorno. Questo perchè, il pianista è spesso il componente del gruppo che sta più distante rispetto al cantante, di conseguenza è quello che viene inquadrato meno; tanto che una volta, sua nonna gli chiese: “Sergio ma tu non ci sei in tv, perché?”.

Rocco Tanica, la sua vita è circondata da figure importanti

Dopo Elio e le Storie Tese, Rocco Tanica ha continuato il suo percorso prendendo parte a molti progetti televisivi e conoscendo figure importanti del mondo dello spettacolo. La sua vita però è circondata da persone note, anche nel privato. Il padre è il Divino Otelma, che anni fa all’Isola dei Famosi fece molto parlare di se e spopolò nel mondo del web. La sua storica ex fidanzata è Paola Cortellesi, molti ricordano la coppia all’inizio degli anni 2000, mentre duettava una canzone basata interamente sulla lettura di spot pubblicitari.

Rocco raccontava a “Vieni da me”, programma di Caterina Balivo, che l’aveva corteggiata con la sua ironia, facendo intendere che al di la degli occhi chiari non era mai stato atletico o bellissimo. Poi c’è la figura del noto cantante Adriano Celentano, sempre nello studio di Vieni da me, aveva affermato: “Da ragazzino ho sofferto perché volevo essere amico di Adriano Celentano”, poi con ironia raccontava che in certi periodi infantili fingeva anche con i suoi amici, che si conoscessero, in ogni caso, il cantante è uno dei suoi idoli e lui spera di conoscerlo. A breve vedremo Rocco nel talent The Band, su Rai 1, come tutor delle band.











