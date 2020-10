Roccuzzo fuori da X Factor 2020, fan contro Emma/ Lui: “Non offendetela, nessuno…”

L‘eliminazione di Roccuzzo dai live di X Factor 2020 ha scatenato la rabbia dei fans contro Emma Marrone. Durante l’ultima puntata prima dei live, la cantante salentina, con l’aiuto di Dardust, ha deciso di eliminarlo definitivamente dal talent show di Sky. Un’esclusione che il pubblico non si aspettava, ma che Emma ha motivato così: “Io credo che tu debba trovare la tua identità, devi iniziare a lavorare su quello che vuoi essere tu. È un lavoro che mi piacerebbe fare tantissimo, con te, ma il tempo è veramente stretto. Per questo motivo non ti porto ai Live con me. Spero che tu possa capire”. Parole che non sono servite a placare la rabbia dei fans di Roccuzzo contro Emma, inondata di critiche e offese sui social. Dopo l’esclusione, è stata pubblicata dall’Agi un’intervista in cui Roccuzzo spiega di non aver capito i motivi che hanno spinto Emma ad eliminarlo e, come fa sapere Dagospia, il suo ufficio stampa avrebbe diffuso un comunicato dai toni abbastanza forti. Roccuzzo, inoltre, è già protagonista della scena musicale con il singolo “Ricominciamo da qui“. A far rumore, però, sono le offese che starebbe continuando a ricevere Emma.

ROCCUZZO, APPELLO AI FANS PER EMMA MARRONE

Roccuzzo rivolge un appello ai fans affinchè non offendino più Emma Marrone. Il nome di Roccuzzo era considerato tra i tre concorrenti che avrebbero partecipato ai live di X Factor 2020 con la squadra degli Under Uomini. Emma, però, ha ritenuto non ancora pronto Roccuzzo eliminandolo e scatenando la rabbia dei suoi fans contro di lei. Di fronte ai messaggi durissimi degli haters, Roccuzzo ha pubblicato un post con cui ha chiesto di mettere fine al cyber bullismo contro Emma. “Sarei incoerente se non dicessi che tutto questo rumore è una piccola vittoria” – esordisce Roccuzzo. Poi continua: “Ringrazio X Factor ed Emma Marrone per avermi dato la possibilità di confermare chi sono. Non so se leggerà mai questo post, ma avrei voluto tanto imparare da lei, la sua forza mi ha insegnato tanto. Penso che sia una grandissima artista e chissà, magari un giorno, le nostre strade si rincontreranno”. Infine rivolge un appello ai fans: “Ognuno di noi ha il diritto di esprimere la propria opinione, ma nel rispetto dell’altra persona. Vi prego di non offendere sul personale Emma Marrone perchè nessuno si merita di essere deriso e umiliato“.



