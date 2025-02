Rocío Morales e l’amore nato sul set con Raoul Bova: dalla loro relazione la figlia Luna

Tra cinema, tv e famiglia, la vita di Rocio Morales è sempre intensissima e piena di impegni. Recentemente l’abbiamo vista all’opera come super ospite nella terza puntata di Stasera tutto è possibile, mentre oggi la showgirl farà visita a Monica Setta per una intervista a Storie di Donne al Bivio. Un’ospitata in cui Rocio Morales è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro. Nel suo presente ci sono indubbiamente il compagno Raoul Bova e la figlia Luna, che recentemente ha compiuto nove anni.

“Noi… quando nessuno ci guarda. Luna mia, tu mi fai bene”, è la dedica che ha scritto l’attrice in occasione del compleanno della piccola. Sul fronte sentimentale, dunque, procede tutto al meglio. La relazione con Raoul Bova non conosce periodi di stanca, nonostante i dieci anni passati l’uno al fianco dell’altro.

Rocío Morales senza freni: “Ho una mania e i miei amici mi chiamano ‘serial killer'”

“Il nostro è un amore fresco, ci cerchiamo sempre e non è un amore scontato”, ha raccontato Rocío Morales in una intervista al podcast Mamma Dilettante, parlando appunto della storia d’amore con il collega e attore. Sempre ai microfoni della giornalista sportiva più famosa di Italia, la showgirl si è lasciata andare a qualche curiosità sulla sua storia con Raoul Bova, ma anche qualche aneddoto divertente riguardante la sua vita privata e le sue manie.

“Le nozze mi sarebbero piaciute ma non sono un obiettivo. Quando uno ha dei figli è il matrimonio più elevato che ci sia”, ha detto. “Ho una mania per le cose quadrate”, continua l’attrice ironica, spiegando che “armadio e copioni sono sempre perfetti”. I suoi amici, infatti, la chiamano ‘serial killer’ per stuzzicarla e prenderla in giro.

