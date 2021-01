Rocio Morales, compagna Raoul Bova/ È mistero sul matrimonio…

Rocio Morales inizia il 2021 con una bellissima dedica d’amore al compagno Raoul Bova. L’attrice e ballerina ha trascorso le festività natalizie in casa con la sua famiglia e sui social ha condiviso con i fan una serie di messaggi e post. Tra questi ha svelato cosa nel giorno di Natale Babbo Natale le ha portato: “a noi Babbo Natale ci ha portato il nostro primo servizio insieme nel nostro luogo del cuore”.

L’attrice spagnola si riferisce alla prima intervista di coppia pubblicata sul magazine spagnolo “Hola” e rivela: “la domanda che ci fanno più spesso è quando ci sposiamo. Ma io sono molto tradizionale e mi sposerò quando Raoul me lo chiederà”. Sui social la coppia ha scritto diversi messaggi di speranza in vista del nuovo anno, il 2021. “Quante idee, quanti pensieri, quando hai il tempo di ascoltare la musica del tuo cuore” ha scritto Raoul Bova a cui la compagna ha replicato con un messaggio d’amore: “ama… Ama follemente… Ama più che puoi”. Non solo, la Morales ha condiviso anche un messaggio di speranza per il nuovo anno: “che questo 2021 sia una danza, prepariamoci a ballare, tanta speranza per il domani, tanta voglia di libertà e tanta voglia di abbracci… quelli veri!”.

Rocio Morales alla figlia: “Grazie di esistere Luna. Auguri amor mio”

Non solo, Rocio Morales ha celebrato anche il quinto compleanno di Luna, la prima figlia nata dall’amore con Raoul Bova. “Insieme a te è nata la parte migliore di me” – ha scritto mamma Rocio – “grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!”. La coppia ha due figlie: Luna e la piccola Alma, ma non è escluso che in futuro possa arrivare anche un fratellino o una sorellina. Una cosa è certa le sue due figlie sono la sua vita, la sua casa e la cosa più bella che c’è. Dalle pagine di Ansa, la bellissima attrice e modella spagnola ha parlato anche della sua bellezza precisando di non aver mai pensato di ricorrere a qualche ritocchino estetico: “mi sento bene così, forse sono ancora giovane ed ho anche ereditato una ottima pelle ma per adesso non mi interessano. In futuro, se ne sentirò il bisogno, perché no?”.

Tra i segreti di bellezza Rocio ha rivelato: ” mi sottopongo due volte all’anno ad un peeling e alla pulizia del viso dallo specialista. Forse è poco, chissà, ma non sono ossessionata, ho una buona trama cutanea e per adesso ho altre priorità. Mi piace invece moltissimo fare attività sportiva con la quale mi sento più serena e anche più bella, in pace con me stessa”. Infine parlando di futuro, la bellissima Rocio ha confessato: “vorrei continuare ad essere vicina ai miei affetti e ai miei genitori. Comunque spero anche di non perdere le energie che ho adesso. Io sono molto attiva sia sul lavoro che nella vita privata”.



