Rocio Morales, compagna Raoul Bova/ “Mi conosce sotto ogni punto di vista”

Rocio Morales è la compagna di Raoul Bova, l’attore e sex symbol del cinema italiano. Un grande amore quello che lega l’attrice e modella spagnola all’attore italiano. L’incontro è avvenuto nel 2013 durante le riprese del film “Immaturi – il viaggio”: Raoul si era lasciato con la moglie Chiara Giordano e tra i due è scattata la scintilla. Un vero e proprio colpo di fulmine che li ha fatti perdutamente innamorare. Dal 2013, infatti, Raoul e Rocio sono una coppia e dal loro amore sono nate anche due splendide figlie. Intervistata da Elle, la bellissima Rocio parlando del compagno Raoul Bova ha dichiarato: “lo ritengo unico perché è il mio complice assoluto: dopo parecchi anni insieme, mi conosce sotto ogni punto di vista. Penso che se volessi fare un viaggio lunghissimo vorrei farlo con lui, se volessi andare a una festa pazza e ballare fino all’alba vorrei farlo con lui, se volessi dedicare un’intera giornata alla spiritualità, ad aiutare gli altri, a fare beneficenza, come a volte faccio, lo farei sempre con lui. Mi piace molto lavorare insieme al mio compagno e allo stesso tempo sentirmi libera e indipendente di seguire i miei progetti, sentendo tutto il suo sostegno e rispetto”.

RAOUL BOVA/ "Amo i miei figli. Diventare nonno? Quando accadrà sarò pronto"

Rocio Morales: Raoul Bova e il matrimonio

Rocio Morales e Raoul Bova sono una delle coppie più bello dello spettacolo italiano. Da ben nove anni fanno coppia fissa e dal loro amore sono nate due splendide bambine: Luna, quasi 5 anni, e Alma, quasi 2 anni. Ancora nessun matrimonio, anche se la bella modella spagnola ha precisato dalle pagine del magazine spagnolo Hola!: “la domanda che ci fanno più spesso è quando ci sposiamo. Ma io sono molto tradizionale e mi sposerò quando Raoul me lo chiederà”. Chissà che in futuro l’attore non possa davvero chiedere la mano di quella che è la donna della sua vita. Non solo attrice e modella, Rocio con la sua bellezza ha conquistato anche i social diventato un personaggio seguitissimo. Parlando però dai social dalle pagine di Elle ha precisato: “Instagram lo uso con piacere, ma non in maniera maniacale, nel senso che prima di essere su Instagram ci tengo a vivere la mia vita, i social arrivano sempre dopo per me. Mi piace perché mi offre la possibilità di avvicinarmi alle persone, a volte anche di essere utile agli altri. Cerco di condividere tutti i lati di me stessa, restando quella che sono, senza finzione”.

