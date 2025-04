Le voci che vorrebbero una crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la compagna e madre delle sue due figlie, non si placano. Nonostante la splendida attrice spagnola abbia spiegato che non ci sarebbe alcuna crisi tra lei e il compagno, conosciuto sul set di “Immaturi – Il viaggio”, i gossip impazzano e proseguono, parlando di un rapporto ormai deteriorato. Sarà davvero così? Il settimanale Dipù racconta una storia che ormai non è più quella di prima: i due, infatti, sarebero stati paparazzati più di una volta separati, la prima volta a inizio marzo. Da quel momento sarebbero seguite varie uscite con la coppia divisa e ormai in rottura totale.

I due, secondo forti vicine alla coppia, vivrebbero inoltre da separati in casa. Inoltre, come hanno notato i più attenti, il giorno della festa del papà Rocio Munoz Morales ha dedicato un pensiero al suo papà scomparso nel 2023 ma non al padre delle sue due figlie. Un segnale chiaro che qualcosa non va, visto che in passato un messaggio per Raul Bova il 19 marzo era sempre arrivato con convinzione e tanto amore. Ma non finisce qui: secondo qualcuno, per Rocio potrebbe esserci già un nuovo amore, che sarebbe un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Si tratta di… Stefano De Martino.

Rocio Munoz Morales a cena con Stefano De Martino? Impazza il gossip

Come spiegano dal settimanale Dipiù, Rocio Munoz Morales sarebbe stata vista con Stefano De Martino in una pizzeria di Fuorigrotta, a Napoli: sarà davvero così? Quel che è certo è che Rocio è stata ospite di Stefano De Martino a “Stasera tutto è possibile” e la simpatia tra i due potrebbe essere trasformata in interesse. Per questo hanno iniziato a circolare le voci che vorrebbero i due insieme. E quella cena, se confermata, avrebbe davvero qualcosa di poco chiaro.