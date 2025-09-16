Rocio Munoz Morales, chi è l'attrice e ballerina spagnola che ha conosciuto Raoul Bova sul set di Immaturi - Il viaggio

Nata a Madrid nel 1988, Rocio Munoz Morales è un’attrice, conduttrice ed ex ballerina. Dopo aver studiato ballo fin da bambina, Rocio si è dedicata al giornalismo e dopo ancora all’Accademia di recitazione, lavorando per diversi anni con Julio Iglesias come ballerina professionista nel suo tour mondiale. Dopo aver concluso la parentesi com ballerina, Rocio Munoz Morales è arrivata in televisione dove è stata per anni insegnante di Mira quién baila, ovvero la versione spagnola di Ballando con le stelle.

Proprio in seguito al programma ha cominciato anche a recitare: al 2009 risale la sua prima partecipazione al una serie televisiva. Il vero e proprio successo, però, Rocio lo ha ottenuto in Italia, dove si è trasferita per lavorare come modella, collaborando con grandi riviste come Vogue e Vanity Fair oltre che con marchi mondiali. Nel 2012 è arrivato per lei l’esordio nel cinema italiano con Immaturi – Il viaggio che le ha cambiato la vita: ha conosciuto, infatti, Raoul Bova proprio durante le riprese e cominciato con lui una storia d’amore finita nel 2025, dopo aver messo al mondo due figlie.

“Mi piacerebbe girare il mondo, prendermi anche sei mesi per farlo. Vorrei farlo da sola, perché ho fatto pace con la mia solitudine” ha raccontato Rocio Munoz Morales qualche mese fa durante un programma Rai. Rocio, comunque, è da sempre molto legata alla sua famiglia, di origine e non solo. Parlando a Vanity Fair qualche tempo fa ha spiegato: “Sono nata in una famiglia umile, ma di certo una famiglia nella quale è sempre regnato l’amore. L’ho respirato fin da piccola, dai miei genitori. Questo è stato fondamentale per diventare la persona che sono e che ho scelto di essere. Ho scelto poi di arrivare in un Paese non mio per inseguire i miei sogni”.