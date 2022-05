Rocio Munoz Morales, chi è la compagna di Raoul Bova/ “Aspetto che mi chieda…”

Rocio Munoz Morales, la passione per la danza e il tour con Julio Iglesias

Rocio Munoz Morales è un’attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola. In Italia è conosciuta sia per la partecipazione al film “Immaturi-Il viaggio” dove ha conosciuto l’attuale compagno Raoul Bova sia per la partecipazione al noto telefilm “Un passo dal cielo”. Trasferitasi in Italia per la storia d’amore con Raul, qui ha preso parte a film, fiction e rappresentazioni teatrali. Rocio Munoz Morales ha iniziato a studiare danza da bambina vincendo innumerevoli premi in varie competizioni anche internazionali. Nel 2006 entra a far parte del corpo di ballo del tour mondiale di Julio Iglesias. Dal 2009 inizia una carriera di attrice sia televisiva che cinematografica. Il lavoro di Rocio Munoz Morales spazia in diversi ambiti, infatti è attrice, modella e ballerina. Ha prestato il suo volto alla pubblicità di numerosi marchi come Vodafone, Mercedes, McClaren, l’Oreal ecc. Ha posato per numerose riviste come Elle, Vogue, Vanity Fair, Grazia. Come ballerina ha partecipato al tour mondiale di Julio Iglesias ed è stata insegante di danza in “Mira Quien Baila”.

Nel 2009 c’è il suo debutto come attrice nella serie televisiva “La Pecera De Eva” nel 2011 prende parte alla seconda serie di “Angel O Demonio” per Telecinco. Nel 2012 conduce il programma “Premier Casino” su Telecinco. Sempre nel 2012 debutta nel cinema italiano nella commedia di Paolo Veronesi “Immaturi-Il viaggio” dove conosce l’attuale compagno Raul Bova. Dal 2015 è presenza fissa nella serie televisiva di Rai 1 “Un passo dal cielo” insieme a Daniele Liotti, Gabriele Rossi, Giusy Buscemi, Raniero Monaco di Lapio, Jenny De Nucci, Pilar Fogliati, Matteo Oscar Giuggioli, Maria Chiara Giannetta e Giovanni Scifoni, Miriam Leone. Nel 2015 ha partecipato insieme ad Arisa ed Emma alla conduzione del 65° Festival di San Remo condotto da Carlo Conti (edizione che ha avuto sul podio Il Volo, Nek e Malika Ayane). Nel 2017 recita nella commedia di denuncia sociale “Dì che ti manda Picone” per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro. Nel 2018 conduce in Spagna “Bailando con las estrellas” versione spagnola di Ballando con le Stelle.

Rocio Munoz Morales e il gossip sul matrimonio con Raoul Bova: “Me lo deve chiedere lui…”

Rocio Munoz Morales è legata sentimentalmente con l’attore italiano Raul Bova (che per lei ha lasciato la moglie Chiara Giordano ora fidanzata con il ballerino Andrea Evangelista) che ha conosciuto nel 2011 sul set del film “Immaturi-il viaggio”. I due attori hanno avuto due bambine, Luna nel dicembre del 2015 e Alma nel novembre 2018. Prima di conoscere Raul Bova Rocio è stata fidanzata con il cantante e attore Alex Casademunt. Rocio e Raul Bova hanno partecipato insieme alla fiction di Canale 5 “Giustizia per tutti”.

Da voci di gossip sembra che nell’estate 2020 Raoul e Rocio abbiano trascorso alcuni giorni in Puglia in cerca di una location per le nozze: i due infatti sono molto affiatati e sembra che Raoul si sia deciso a fare il grande passo. L’attrice spagnola in un’intervista a La vita In diretta aveva scherzato sulle nozze con Raoul Bova: “Me lo deve chiedere lui, mica lo posso chiedere io. Quindi se non me lo chiede non mi sposerò. Su questo sono tradizionale”. A Rocio piacciono molte le sorprese: “Mi piacciono le sorprese, ma mi basta anche davanti ad un bicchiere di vino. Non ci ho pensato molto ma con Raoul ci scherziamo su, dicendoci fra di noi: “Tutti ci chiedono di questo matrimonio… ma ne vogliamo parlare io e te?”.











