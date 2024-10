Bella come il sole e dai tratti mediterranei, Rocio Munoz Morales è la compagna di Raoul Bova, con il quale ha avuto anche due bambine, le piccole Luna e Alma. Queste ultime, nate pochi anni fa, sono state il coronamento di un amore folle, nato dopo il matrimonio dell’attore con la veterinaria Chiara Giordano. Rocio Munoz Morales, conduttrice e attrice madrilena, ha un passato nel mondo dello spettacolo, dove ha lavorato anche come ballerina. Definita da Raoul Bova come una “guerriera”, vanta una carriera decennale con un ruolo prezioso nella serie A un passo dal cielo 7 di Rai e non solo.

Nel 2021 ha anche condotto Le Iene per una puntata e nel 2023 ha lavorato come collega del Mago Forest alla GialappaShow per poi approdare anche in Celebrity Hunted. Tante esperienze e pochi rimpianti, Rocio Munoz Morales racconta a Vanity Fair di amare la vita nonostante possa aver perso qualche occasione: “Forse ho perso qualche treno“, racconta: “ma ne ho presi tanti perché mi piace vivere, non mi piace sprecare attimi che possono essere preziosi“. La domanda che però si pongono i fan della coppia è una sola: perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales non si sono ancora sposati?

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, dopo 12 anni nessun matrimonio: “Deve chiedermelo lui”

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono conosciuti più di dieci anni fa, nel 2013. Tra i due è stato amore a prima vista, nel pieno di una separazione dalla ex moglie Chiara Giordano, madre dei suoi primi due figli Alessandro Leon e Francesco. Sempre innamorati hanno affrontato ogni crisi fino a coronare il loro amore con Luna e Alma, le figlie nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Eppure quello che si chiedono i loro fan è perchè non si siano ancora sposati

A dare una prima risposta è stato Raoul Bova, che al settimanale Oggi ha confessato: “Io e Rocio siamo già sposati!” dice con un po’ di ironia: “la progettualità, in questo momento, è più nello star bene e in un possibile altro figlio“. In effetti, come entrambi avevano dichiarato a Verissimo da Silvia Toffanin, al primo posto c’è sempre l’amore, che dopotutto è l’unica cosa che conta della loro vita. Tocca però all’attore fare il grande passo! Al Messaggero, infatti, Rocio Munoz Morales ha ammesso che non chiederà mai la mano a Raoul, ma che dovrà essere lui a fare il grande passo.

