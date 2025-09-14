Chi è Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova: dal matrimonio ai figli, sino allo scandalo estivo che ha sancito la rottura definitiva della coppia

Rocío Muñoz Morales, chi è l’ex compagna di Raoul Bova: la carriera

Silvia Toffanin ha fatto il suo ritorno con la nuova edizione di Verissimo proprio questo weekend, con tanti ospiti e storie da raccontare. Nella puntata in programma nel pomeriggio di oggi, domenica 14 settembre 2025, la conduttrice ospiterà nel suo studio anche Raoul Bova, finito suo malgrado nel mirino del gossip negli ultimi mesi e con una relazione, quella con l’ex compagna Rocío Muñoz Morales, giunta al capolinea.

Raoul Bova, sfogo a Verissimo: "Estorsioni e minacce, vissuto un incubo"/ "Rocio? Ecco cosa mi auguro"

Nata a Madrid nel 1988, Rocío Muñoz Morales da giovanissima si è avvicinata al mondo della danza diventando ballerina professionista, per poi esordire in televisione nella versione spagnola di Ballando con le stelle. In passato ha avuto anche diverse esperienze come modella, collaborando con diversi stilisti, ma la sua carriera è stata poi indirizzata verso la televisione e il cinema.

Chiara Giordano, chi è la ex moglie di Raoul Bova/ "Ci siamo innamorati da giovanissimi"

Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 2012 sul set del film di Paolo Genovese Immaturi – Il viaggio, dove conobbe proprio Raoul Bova, suo ormai ex compagno; in televisione, invece, ha recitato in diverse fiction come Un passo dal cielo e Giustizia per tutti. Nel 2022, poi, è arrivata la grande occasione di vestire i panni di madrina della 79° Mostra del Cinema di Venezia.

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova: lo scandalo degli audio privati e la rottura

In merito alla loro storia d’amore, Raoul Bova e l’ex compagna Rocío Muñoz Morales si sono fidanzati nel 2013 e hanno avuto due figlie, Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018 (l’attore è anche padre di altri due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano). Improvvisa, poi, la rottura nella coppia avvenuta quest’estate e che ha lasciato numerosi strascichi.

Chi è Martina Ceretti: il flirt con Raoul Bova e lo scandalo/ I messaggi consegnati a Corona

Tutto è nato da alcuni audio privati, resi pubblici e diffusi da Fabrizio Corona, che Raoul Bova si sarebbe scambiato con la modella Martina Ceretti. È così esploso un vero e proprio scandalo con strascichi anche giudiziari, dal momento che, dopo la denuncia dell’attore, la Procura di Roma ha aperto un’indagine per tentata estorsione.

Lo scandalo ha anche portato a galla la crisi nella relazione con l’ex compagna Rocío Muñoz Morales; sarà proprio lo stesso Raoul Bova a fare luce sulla questione, rilasciando quest’oggi nel salotto di Silvia Toffanin la sua prima intervista pubblica dopo quanto accaduto.