Rocío Muñoz Morales, compagna Raoul Bova/ “Crisi? Sono molto fiera di lui!”

Rocío Muñoz Morales, compagna Raoul Bova, taglia le malelingue con un post sui social in cui spazza via le ipotesi di crisi e si congratula con la sua dolce metà pronto a tornare questa sera in veste di attore ma, soprattutto, dietro la macchina da presa. Lei stessa sui social ha scritto “Sono molto fiera di lui!” facendogli poi l’in bocca al lupo per l’esperienza di questa sera. A leggere le parole dell’attrice si evince subito che non solo tra loro non vi è alcuna crisi ma il loro rapporto va avanti a gonfie vele per la gioia dei fan che per un periodo hanno temuto il peggio. In realtà le loro foto di presunte liti ai limiti della crisi avevano affollato i settimanali ad un passo dalla pandemia e forse proprio quello che è success, il dover stare di nuovo tutti insieme ed uniti, alla fine ha cambiato le carte in tavola per tutti.

Rocío Muñoz Morales spazza via le voci di crisi con Raoul Bova

Se la sua vita va a gonfie vele insieme al compagno Raoul Bova e alle figlie Luna e Alma, cosa possiamo dire della vita lavorativa di Rocío Muñoz Morales? Al momento sembra che anche lei sia alle prese con la ripartenza soprattutto a teatro che l’aveva vista protagonista in questi ultimi anni prima dell’arrivo della pandemia. L’attrice era stata a teatro alla fine del 2017 con la commedia di denuncia sociale Di’ che ti manda Picone fino alla primavera del 2018 accanto a Biagio Izzo, per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro. Poi si era dedicata a Love Letters nel 2019, sempre al teatro, e poi anche a Sherlock Holmes e i delitti di Jack Lo squartatore mentre in tv era stata sul set della quinta stagione di Un Passo dal Cielo al fianco di Daniele Liotti.

