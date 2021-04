Rocío Muñoz Morales, compagna Raoul Bova/ “È il mio complice assoluto”

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova stanno insieme ormai da 10 anni: i due attori si sono conosciuti sul set di “Immaturi – Il viaggio” nel 2012. La coppia ha avuto due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018. Mamma di due bambine, Rocío Muñoz Morales sta crescendo le figlie secondo i valori in cui crede: “Le cresco con i valori dell’amore, dei sentimenti, della sincerità, del rispetto altrui, della libertà di essere sempre se stesse. Provo a essere una madre vicina e presente, ma senza essere troppo invadente, cerco di essere una loro compagna di viaggio”, ha detto a Elle. Le due bambine, quasi sempre immortalate di spalle, sono spesso protagoniste delle foto pubblicate su Instagram dalla madre. “Cinque anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me: grazie di esistere Luna. Auguri amor mio!”, ha scritto lo scorso dicembre in occasione del compleanno della figlia.

Rocío Muñoz Morales da dieci anni al fianco di Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales, dopo tanti anni insieme, è ancora innamoratissima del suo compagno Raoul Bova. In una recente intervista a Elle ha detto: “Lo ritengo unico perché è il mio complice assoluto: dopo parecchi anni insieme, mi conosce sotto ogni punto di vista. Penso che se volessi fare un viaggio lunghissimo vorrei farlo con lui, se volessi andare a una festa pazza e ballare fino all’alba vorrei farlo con lui, se volessi dedicare un’intera giornata alla spiritualità, ad aiutare gli altri, a fare beneficenza, come a volte faccio, lo farei sempre con lui”. I due attori, infatti, ad aprile 2020 in piena emergenza COVID-19 hanno aiutato l’unità operativa della Croce Rossa Italiana a distribuire pasti caldi e coperte ai senzatetto di Roma. Parlando di Bova ha aggiunto: “Mi piace molto lavorare insieme al mio compagno e allo stesso tempo sentirmi libera e indipendente di seguire i miei progetti, sentendo tutto il suo sostegno e rispetto”.

