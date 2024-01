ROCIO MUNOZ MORALES, COMPAGNA RAOUL BOVA/ “Mi innamoro di lei ogni giorno…”

Raoul Bova, la bellezza dell’amore tra la ‘sua’ Rocio Munoz Morales e i figli

Ospite oggi – 14 gennaio 2024 – a Verissimo, Raoul Bova ha parlato a cuore aperto della bellezza dell’amore. Trattenendo a malapena le lacrime, l’attore è partito dal descrivere la sua splendida quotidianità con Rocio Munoz Morales. “E’ la persona che mi fa innamorare ogni giorno, mi fa scoprire sempre cose nuove, non è mai scontata. Ha un lato molto ‘spagnoleggiante’, io mi lascio trasportare molto volentieri. In casa poi con le nostre figlie io mi sento veramente, per la prima volta, il ‘re della foresta’”.

Proseguendo nel suo racconto, Raoul Bova ha allargato il discorso dedicato all’amore includendo naturalmente anche i suoi figli. L’attore ha infatti raccontato a Verissimo come sia riuscito, con orgoglio e commozione, a vedere uniti tutti i suoi figli trovando come simbolo una serata in particolare. “Non ho mai imposto nulla, ho sempre detto: ‘Quando vi sentite pronti, io sono qua’. Ho aspettato per 10 anni, piano piano hanno fatto un passo dopo l’altro, una sera per esempio mi sono trattenuto con le lacrime. Eravamo a tavola noi 5 insieme; parlavano tra di loro, scherzavano, ridevano… E’ stata una cosa veramente bella”.

Rocío Muñoz Morales è la compagna di Raoul Bova. Un grande amore quello nato tra l’attrice e showgirl spagnola e l’attore sex symbol. I due si sono conosciuti sul set del film “Immaturi- Il Viaggio”. Era il 2012: l’attore stava attraversando una crisi nel matrimonio con l’ex moglie Chiara Giordano quando resta colpito dalla bellezza di Rocio. Un anno dopo, nel 2013, diventano una coppia e da allora non si sono più lasciati. 11 anni d’amore tra i due suggellato anche dalla nascita di due splendide figlie: Luna e Alma. Proprio l’attrice parlando del loro rapporto ha raccontato in una vecchia intervista: “è una cosa nata col tempo: sul set c’era un rapporto professionale e di stima. Poi abbiamo continuato a cercarci: c’era un collegamento di anime, avevamo capito che volevamo frequentarci”.

Nonostante il grande amore e la nascita di due figlie, al momento nessuno dei due ha pensato al matrimonio. Rocio non esclude la possibilità, anche se parlando di matrimonio ha precisato “Ma noi siamo sposati nell’anima! Cosa unisce più di due figlie”.

In occasione del compleanno del compagno Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales non ha perso occasione per rimarcare il suo amore. Da 11 anni fanno coppia fissa e il loro amore prosegue a gonfie vele. “Auguri cariño mío. Perché ti sceglierei una e mille volte” ha scritto la bellissima attrice e ballerina in lungo posto in cui ha spietato i 10 motivi per cui Raoul Bova è e resterà l’uomo della sua vita. “1. Perché non smetti mai di sorprenderti. E perché ogni volta che mi baci mi fai venire la pelle d’oca, lo sai” – ha scritto Rocio che ha proseguito scrivendo – “2. Perché sembra che ti conosco da una vita intera, ma ti amo così intensamente come se ti avessi conosciuto un mese fa. Diciamolo, sono follemente innamorata di te. P.S. Che luogo magico….3. Perché sei arrivato nella mia vita, come un angelo, dall’alto. Per salvarmi… 4. Perché sei la persona con la quale mi diverto di più al mondo. 5. Perché sei un padre amorevole e affettuoso. E perché Alma e Luna non potevano avere un papà migliore. Grazie perché insieme a te ho conosciuto la potenza di essere mamma”.

Gli ultimi quattro punti sono l’emblema dell’amore che Rocio prova per il suo Raoul: “6. Perché sei una una delle persone che ha dei valori più buoni e solidi che io abbia mai conosciuto. 7. Perché con te, mi piace TUTTO. Sei il compagno perfetto d’avventure, viaggi, mangiare, follie, segreti, spiritualità… 8. Perché solo TU mi fotografi così. 9. Perché insieme, tutto diventa possibile. 10. TE e lui… I due uomini della mia vita. Così simili…”. Che dire se non è amore questo!











