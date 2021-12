Rocio Munoz Morales compagna Raoul Bova/ L’emozionante dedica ai genitori: “Uniti come il primo giorno”

Nella prossima puntata di Uà – Uomo di varie età, condotto da Claudio Baglioni, spiccano nomi di grande valore come ospiti; tra questi, non possiamo non notare quello della bellissima attrice e presentatrice televisiva Rocio Munoz Morales. L’ex ballerina spagnola è costantemente impegnata dal punto di vista professionale, grazie soprattutto al suo grande talento recitativo. Negli ultimi giorni però a fare notizia è stato un servizio fotografico ancora segreto catturato dagli occhi indiscreti del settimanale di gossip “Chi”…

Rocio Munoz Morales/ Dieci anni di amore con Raoul Bova! Pizziccati insieme mentre..

Recentemente, infatti, tra le vie romane Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono stati paparazzati in pose romantiche e affiatate. I due hanno deciso di regalarsi un set fotografico che raccontasse il loro immenso amore, in onore dei 10 anni trascorsi insieme. Lui in abito scur,o quasi come se dovesse nuovamente vivere la grande cerimonia, lei sensuale e allo stesso tempo leggera con uno splendido vestito rosa.

Chiara Giordano ex moglie Raul Bova / Separazione? Il dolore è durato sei, sette anni

ROCIO MUNOZ MORALES, L’AMORE PER LA FAMIGLIA

Come ben sappiamo, Rocio Munoz Morales e Raoul Bova si sono conosciuti sul set di Immaturi e la relazione ha avuto un crescendo esponenziale, che li ha portati verso la scelta di diventare genitori. La coppia ha due figlie: Alma e Luna, rispettivamente di 3 e 6 anni. La famiglia ricopre un ruolo fondamentale nella vita dell’attrice, come è possibile notare sui suoi profili social. Pensiamo all’emozionante post pubblicato in occasione dei 50 anni di matrimonio dei sui genitori che per l’occasione hanno deciso di ripetere la cerimonia: “Grazie per l’AMORE che ci avete insegnato, che ci avete fatto vivere insieme a voi in questi 50 anni, Manuel e Mª Pilar. Per questi anni passati insieme, per i belli e brutti momenti condivisi senza mai lasciarvi, ne lasciarci. Senza voler essere il matrimonio perfetto, avendo sbagliato, ma ancora uniti come il primo giorno; con una luce negli occhi di due persone che si amano veramente e profondamente. Il fuoco d’amore che avete sentito il giorno che vi siete scelti, ieri si è rinnovato dopo 50 anni per amarvi nuovamente giorno dopo giorno”. O ancora pensiamo alle belle parole spese per la figlia Luna, che ha compiuto sei anni: li auguri per la bambina sono arrivati direttamente sul suo profilo Instagram con un post carico di emozione e amore

Rocio Munoz Morales/ Rivela "sono una giornalista mancata e..."

View this post on Instagram A post shared by Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)





© RIPRODUZIONE RISERVATA