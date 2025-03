Non tirerebbe una bella aria tra Rocio Munoz Morales e il suo compagno Raoul Bova. Questo è quanto filtrato nelle ultime settimane dai corridoi del gossip, eppure uno spiraglio di tregua e lieto fine c’è ancora. Secondo il magazine Oggi, infatti, ci sarebbe ancora armonia tra Rocio e Raoul, avendoli pizzicati insieme, in totale serenità, per le strade di Roma con le figlie.

Di fatto la coppia ha smentito le voci di una possibile crisi, ma inevitabilmente il chiacchiericcio e i dubbi restano. Si era infatti parlato di un grande freddo tra l’attore e la showgirl, ma ora i fan sperano in un colpo di scena. Ci si attacca anche alle parole al miele che, non molto tempo fa, Rocio Munoz Morales aveva dedicato al suo compagno in una intervista rilasciata al podcast di Diletta Leotta.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sempre vicini nonostante le voci di crisi

“Ci cerchiamo sempre perché il nostro non è un amore scontato”, aveva detto lei. “Noi quando ci allontaniamo troppo, ci manchiamo troppo e quando ci ritroviamo”, aveva raccontato ancora Rocio Munoz Morales. Oggi restano le ombre di una crisi che secondo i ben informati aleggerebbe sulla coppia. Tuttavia, la risposta la showgirl e Raoul Bova continuano a dare coi fatti, è che di soli voci si tratta. Rocio e il suo compagno hanno sempre smentito le indiscrezioni che ciclicamente li riguarda.

E non è casuale che ogni qualvolta abbiano del tempo libero, entrambi decidano di dedicarlo all’altro. Se non è amore questo… . “Con lui farei follie che non si possono raccontare a nessuno”, aveva raccontato la Morales. “Ci piace ballare anche a tarda sera in casa. Infatti i vicini ci odiano. Non sono mai andata in discoteca con lui in Italia. Ma quando andiamo in vacanza, la prima cosa che facciamo è andare a ballare”, l’aneddoto della compagna di Bova.

