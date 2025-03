Con il gossip bisogna sempre fare attenzione perché un mostro che inghiotte nelle sue bramose fauci tutto quello che ha a che fare con le personalità del mondo dello spettacolo (e non, a volte). Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto che ritraggono l’attrice Rocio Munoz Morales in compagnia di un uomo misterioso facendo delle ipotesi sulla sua identità e arrivando a scrivere che era un “cavaliere segreto”.

La pubblicazione di queste foto ha fatto infuriare e non poco la moglie di Raoul Bova, stufa di questi gossip che non hanno nulla da dire in merito a qualsivoglia situazione, che ha deciso di intervenire sul suo profilo social con tanto di copia cartacea in mano: “Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta”.

Rocio Munoz Morales stufa dei gossip sul suo matrimonio con Raoul Bova

Rocio Munoz Morales sui social ha voluto mettere le cose in chiaro spiegando chi era l’uomo con cui è stato paparazzata: “Giuseppe Di Bella è mio amico da più di vent’anni” ed è un amico di famiglia, oltretutto, ecco quindi svelata la sua identità segreta. Inoltre erano accompagnati da sua zia davanti il teatro Manzoni dopo essersi goduti lo spettacolo ‘Il cappotto di Janis’ dove lei recita.

Il magazine in questione aveva addirittura parlato di una presunta crisi tra Raoul Bova e sua moglie, ipotizzando che il rapporto fosse ormai così guasto da vivere da separati in casa. Non ci ha pensato due volte l’attrice a smentire sonoramente questi gossip basati sul nulla. Infine è stato il magazine Oggi a pubblicare delle immagini che vedono i due protagonisti del mondo dello spettacolo felici dopo un pranzo in famiglia. Non è una coppia che è solita mostrarsi in televisione, infatti preferiscono concentrarsi su progetti diversi, ma hanno condiviso Celebrity Hunted dove hanno dimostrato di essere davvero affiatati.

