Rocio Munoz Morales insieme a Vittorio Chini: il settimanale Chi svela chi è l'amico speciale dell'attrice.

Se Raoul Bova non si nasconde più e vive la storia con Beatrice Arnera alla luce del sole, Rocio Munoz Morales riparte da un libro, “La vita adesso”, il suo romanzo che racconta la storia di una donna tradita. Alla presentazione del libro, come rivela il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 dicembre 2025, è stata raggiunta da un uomo che, dopo aver assistito all’evento, l’ha abbracciata. Nessun imbarazzo da parte dell’attrice che ha ricambiato l’abbraccio arrivato in un momento importante per la sua carriera.

L’uomo in questione si chiama Vittorio Chini e, secondo quanto si legge sul settimanale Chi, sarebbe un amico speciale di Rocio Munoz Morales che, dopo aver chiuso la storia con Raoul Bova, potrebbe essere pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Rocio Munoz Morales: solo un’amicizia con Vittorio Chini?

Vittorio Chini è amministratore di Endomedica, un’azienda che lavora nel settore sanitario. Conosciuto a Roma, viene descritto come un uomo riservato e serio. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, i due appaiono in sintonia ma nessun gesto che faccia pensare ad un legame sentimentale. Per ora, viene descritto come un amico speciale che riesce a strappare anche un sorriso all’attrice.

Concentrata su se stessa, sulle figlie Alma e Luna e sul proprio lavoro, per Rocio Munoz Morales, dopo tanti anni trascorsi accanto a Raoul Bova, sarà arrivato il momento di voltare pagina dal punto di vista sentimentale? Nonostante la sua storia con Bova sia sempre stata al centro del gossip, la Morales ha provato a proteggere la propria privacy e, sicuramente, è ciò che accadrà anche in questo momento.