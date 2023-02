Rocio Muñoz Morales/ Dopo 8 anni torna al Festival di Sanremo 2023: perchè?

Rocio Muñoz Morales a Sanremo 2023: l’attrice spagnola torna al Festival

Rocio Muñoz Morales ospite della terza puntata del Festival di Sanremo 2023 con Massimo Rainer per presentare lo show “Gli Italiani Hanno Sempre Ragione”. L’attrice e modella spagnola ritorna sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, ma questa volta in qualità di ospite. In passato, infatti, la compagna di Raoul Bova aveva partecipato come valletta nel 2015 al fianco di Emma Marrone e Arisa durante il primo Festival targato Carlo Conti. Una bellissima emozione per l’attrice spagnola che per l’occasione sarà accompagnata da Massimo Ranieri per una presentazione speciale. Il duo, infatti, sarà protagonista dello show televisivo che dovrebbe chiamarsi “Gli Italiani Hanno Sempre Ragione” in onda dal mese di maggio 2023 in prima serata su Rai1.

Stando alle prime indiscrezioni trapelate durante la conferenza stampa, lo show sarà “un percorso di musica e parole” come ha raccontato il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Per la Morales si tratta di un ritorno in Rai dopo il successo al Festival di Sanremo, la partecipazione alla fiction “Un passo dal cielo”. La scelta è ricaduta su di lei “perchè è spagnola” come ha dichiarato il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai.

Rocio Muñoz Morales e l’importanza della famiglia

Non solo attrice e donna di spettacolo, Rocio Muñoz Morales è legatissima alla sua famiglia. Proprio sui social l’attrice ha condiviso uno scatto in compagnia della sua famiglia: madre Maria Pilar, il padre Manuel e le sorelle maggiori Veronica e Pilar”. “Non parlo spesso di loro ma oggi sentivo di farlo. Loro sono i protagonisti della mia vita… Sono la mia famiglia d’origine, una parte preziosa della mia vita” – ha detto l’attrice parlando della sua famiglia. La compagna di Raoul Bova ha poi parlato della figura del papà: “mio padre Manuel, al centro, è un uomo all’antica, con un grande cuore e per il quale il rispetto è un valore importantissimo. Mia madre Maria Pilar, il mio angelo, un esempio immenso come donna e come mamma. Non si lamenta mai, non chiede mai niente, lei ci ha insegnato quanto in amore sia importantissimo dirsi ti amo, ti voglio bene, abbracciarsi e baciarsi”.

Poi si è soffermata sulle sorelle e in particolare su Pilar, la sorella maggiore, a cui è legata da una complicità pazzesca: “abbiamo quindici anni di differenza, ma una complicità fuori dal comune, lei forse è la più introversa di tutti, ma è di una generosità rara. Mia sorella Veronica, a sinistra, è una donna di una forza ed energia stravolgente, ma profondamente fragile, affettuosissima. Lei è felice quando gli altri sono felici”. Infine ha detto: “loro sono le persone da cui torno sempre, sono il mio centro naturale. Amo la mia famiglia”.











