Rocio Munoz Morales reagisce dopo l'addio a Raoul Bova: l'attrice si concede una fuga in Salento e scrive una dolce dedica.

Non è un momento facile per Rocio Munoz Morales che, dopo l’addio a Raoul Bova, sta provando a reagire. L’attrice che starebbe malissimo per tutta la situazione come ha raccontato una sua amica, avrebbe scelto di allontanarsi da Roma e rifugiarsi in Puglia dove sta trascorrendo le vacanze provando a ritrovare la serenità dopo un periodo così tormentato. Legata alla Puglia dove ha trascorso diverse estati insieme alle sue bambine e a Raoul Bova, Rocio Munoz Morales ha scelto ancora il Salento per provare a superare la sofferenza per la fine della lunga storia d’amore con l’attore.

Su Instagram, una settimana fa, Rocio Munoz Morales ha pubblicato un post in cui balla a piedi nudi la pizzica lasciandosi travolgere dal calore del Salento mentre si gode l’amore delle sue bambine. “Puglia, sei una carezza al cuore”, ha scritto l’attrice.

Rocio Munoz Morales: con chi sta affrontando la separazione da Raoul Bova

Rocio Munoz Morales si sta dedicando totalmente alle sue bambine ma, stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, accanto all’attrice, in questo momento così delicato, c’è una sua amica. “In questo momento difficile, a stare vicino e consolare Rocio Munoz Moras c’è Arianna Montefiori: tra le due, un legame speciale che va ben oltre la semplice amicizia”, scrive Deianira Marzano.

In Arianna Montefiori, moglie di Briga, Rocio Munoz Morales ha trovato la sorella che non ha in Italia. Tutta la famiglia dell’attrice, infatti, è in Spagna e, così, al suo fianco, ci sono le amiche tra cui proprio l’attrice con cui c’è un’amicizia speciale. Dopo aver affidato le proprie dichiarazioni al proprio legale, Rocio Munoz ha scelto la strada del silenzio. Da giorni, infatti, non pubblica contenuti sui social preferendo dedicarsi alle sue bambine Luna e Alma.