Rocio Munoz Morales e Raoul Bova/ Foto scaccia crisi: “Io e te, intrecciati sempre”

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova protagonisti di una romantica foto, o meglio lo sono le loro due mani che si intrecciano in un significati cuore. È quello che rappresenta la foto postata dalla nota attrice di origine spagnola su Instagram solo poche ore fa. Le mani di Rocio e Raoul si uniscono a formare un cuore, quello che serve per ribadire a tutti il forte amore che li lega ormai da anni e, dunque, per scacciare ogni tipo di voce in merito ad una possibile crisi. “Così… Come piace a noi… Intrecciati, sempre..” scrive Rocio accanto alla foto. E solo qualche tempo fa, nel corso di un’intervista al settimanale Confidenze, l’attrice ha ammesso: “Io e lui siamo due anime che si sono trovate.” Parole di grande amore dunque per l’attore, con il quale ha avuto due figlie: Luna e Alma.

Rocio Morales e Raoul Bova, un amore che non conosce crisi

Nel corso della medesima intervista, Rocio Munoz Morales ha appunto parlato di maternità, svelando: “Con la maternità cambiano le priorità. Per esempio, da ragazza impazzivo per le belle borse. – e ancora – Risparmiavo mesi per comprarmi quelle che avevo adocchiato e tornavo anche otto volte al negozio per rivederla. Mentre oggi ho scoperto lo zaino, comodissimo per andare al parco con le bimbe. Anche per lo shopping non ho più tempo, a meno che non sia dedicato alle mie figlie.” L’attrice ha anche parlato del nuovo look: “Di recente ho tagliato i capelli. Non pensavo a un caschetto, una pettinatura che ho sempre avuto in antipatia. Quando ero bambina la mamma mi obbligava a portarla, per praticità. E a me sembrava una cuffietta che detestavo. Invece ho scoperto che è un taglio comodissimo, soprattutto per me visto che non vado mai dal parrucchiere.”





