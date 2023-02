Rocio Munoz Morales e Raoul Bova/ Proposta di matrimonio a Sanremo dopo Coma_Cose?

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, matrimonio in vista?

Nella città dei fiori quale è Sanremo spiccano i fiori d’arancio. I Coma Cose, infatti, hanno annunciato che dopo il Festival si sposeranno. Chissà se sarà così anche per Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, visto che l’attrice sarà ospite di Amadeus. I due si sono conosciuti nel 2011 sul set di “Immaturi, il viaggio”. Fu un colpo di fulmine da cui è nata una lunga storia d’amore, che infatti dura da oltre dieci anni. Sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ma non è stato sempre facile per loro. Infatti, Raoul Bova si era appena separato dall’ex moglie Chiara Giordano.

A tal proposito, quando ne ha avuto modo, ha precisato che non ci fu alcun tradimento, ribadendo che il matrimonio era semplicemente finito. Quello tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova è, dunque, un amore più forte delle critiche, da cui sono nate le figlie Luna e Alma. Nessun dubbio riguardo il fatto che siano fatti l’uno per l’altra, proprio per questo si continua a parlare di matrimonio. «Sono tradizionalista, me lo deve chiedere lui», ha detto lei ad Oggi. «Magari le farò una sorpresa, quando meno se lo aspetta», la replica di lui.

Coma Cose, l’annuncio del matrimonio al Festival di Sanremo 2023

E se la proposta arrivasse col Festival di Sanremo 2023 come splendida cornice? Magari proprio come accaduto a Francesca Mesiano e Fausto Lama, noti col nome Coma Cose. «Non ci sarà una proposta alla finale, non siamo i Ferragnez, è un atto intimo», ha raccontato la coppia di cantanti in conferenza stampa. Dunque, niente proposta in ginocchio sul palco dell’Ariston, come fece ad esempio Fedez con Chiara Ferragni davanti ai fan all’Arena di Verona. Ma il matrimonio ci sarà, e pure presto. La loro canzone al Festival racconta proprio della crisi di coppia che hanno affrontato nell’ultimo anno e che li ha resi più forti di prima. Chissà se lo stesso destino hanno Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, il cui percorso sentimentale è diverso, ma caratterizzato comunque da un grande amore che sembra pronto ad essere proclamato anche con le nozze. I fan ci sperano, consapevoli del grande legame tra i due attori.

