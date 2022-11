Rocio Munoz Morales e Raoul Bova prossimi al matrimonio?/ “Le farò una sorpresa…”

Rocio Munoz Morales vicina alle nozze con Raoul Bova?

Rocio Munoz Morales è la compagna di Raoul Bova. Presto per la coppia potrebbero arrivare le nozze. L’attore ha rilasciato da poco un’intervista al Settimanale Oggi in cui ha annunciato il desiderio di sposare Rocio. I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi e da quel momento non si sono più lasciati. Tra loro ci sono 17 anni di differenza d’età ma il loro legame negli anni è diventato indissolubile tanto da resistere a gossip e pettegolezzi. Sono diventati genitori di Luna, nata nel 2015 e poi di Alma, arrivata nel 2018. Nell’intervista a Oggi, Raoul Bova ha rivelato: “Io credo nel matrimonio. Ma soprattutto nell’amore… Un’unione cementata da due figlie è profonda, significa sposarsi nel cuore”. Non esclude di portarla presto all’altare: “Magari le farò una sorpresa quando meno se lo aspetta”.

I due si sono sempre sostenuti nei momenti di difficoltà tanto che l’attore ha ammesso: “Da quando ci siamo conosciuti, mamma mia quante ne abbiamo passate! Ha avuto forza, coraggio. Mi ha dimostrato amore e condivisione”. “Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo. La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura”, ha raccontato l’attrice a Vanity Fair. Sulla loro relazione si è speculato moltissimo e Rocio Munoz Morales è stata spesso accusata di essere una rovina-famiglie. Lei, però ha sempre dichiarato di amare in modo sincero Raoul, senza cedere alla pressione mediatica. Nel 2019 si è parlato più volte della possibilità di un matrimonio imminente tra i due, ma mai nulla è stato fatto.

Rocio Munoz Morales, chi è e carriera

Rocio Munoz Morales ha conquistato il pubblico con il ruolo di coreografa nella versione spagnola di Ballando con le stelle, ¡Mira Quién Baila!. La sua carriera inizia infatti come ballerina e si fa notare in molte competizioni e progetti ambiziosi. Nel 2006 riesce a far parte di un importantissimo tour mondiale con il cantante Julio Iglesias, con il quale lavora per diversi anni. Di pari passo, si dedica anche alla carriera come modella e lavora per moltissimi brand di successo e appare su moltissime riviste di moda prestigiose.

In Italia è conosciuta per aver recitato in Immaturi. Per la tv Rocio Munoz Morales ha recitato nella celebre fiction Rai Un passo dal cielo, poi dopo qualche anno di assenza è tornata stavolta per una fiction di Canale 5, Giustizia per tutti. Una particolarità? Il protagonista della serie è il marito, Raoul Bova. Nel 2022 è la madrina della Mostra del Cinema di Venezia. Nel settembre 2021 viene scelta, insieme ad altre 9 donne dello spettacolo, per essere una delle conduttrici de Le Iene, insieme a Nicola Savino.

