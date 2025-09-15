Rocio Munoz Morales rompe il silenzio dopo l'intervista di Raoul Bova a Verissimo: "La verità la conosco molto bene, ma la sa anche lui"

Rocio Munoz Morales dopo Raoul Bova: “Ho scelto il silenzio“

Ieri a Verissimo è andata in scena l’intervista rivelatrice di Raoul Bova a Silvia Toffanin, alla quale l’attore ha raccontato l’ultimo complicato periodo, segnato dalle estorsioni ricevute e dalla rottura con Rocio Munoz Morales. Oggi, invece, è la conduttrice e modella a rompere il silenzio e a reagire alle dichiarazioni dell’ex compagno, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo programma Freeze – Chi sta fermo vince!

Trattasi di un nuovo show che debutterà in prima serata su Rai 2 domani, martedì 16 settembre, con la conduzione di Rocio al fianco di Nicola Savino. Ma, nel corso della conferenza stampa, oltre che su questa nuova avventura professionale, la Munoz Morales è stata interpellata anche sul suo privato. Come riporta Ansa, ha spiegato che “la televisione, l’intrattenimento sono il mio lavoro, sono vitamina insieme con le mie due meravigliose figlie Luna e Alma“.

In merito alla rottura con Raoul Bova e alla vicenda mediatica che ha travolto l’ex coppia, ha poi aggiunto: “Ho fatto una scelta molto ponderata che è quella del silenzio perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita che sono le mie figlie e, quindi, voglio continuare a seguire questa strada che è quella che mi appartiene e che ho dentro al cuore“.

Rocio Munoz Morales: “La priorità sono le mie due figlie“

In merito all’intervista di Raoul Bova a Verissimo e alla sua attuale situazione, Rocio Munoz Morales ha aperto il suo cuore ammettendo: “Sto attraversando un momento difficile, non lo nego, ma posso anche dire che stanno succedendo tante cose bellissime e me le godo fino in fondo“. Da un lato la gioia per il ritorno in tv, dall’altro il terremoto che ha stravolto la sua vita privata.

“Dal punto di vista umano quello che dovevo dire lo ha detto il mio avvocato. Ho detto la verità come dico sempre e continuerò a dire“, ha rivelato in conferenza stampa. “Il mio non parlare non è perché mi devo nascondere dietro a un dito; è semplicemente perché in questo momento la priorità sono le mie due figlie. Lui ha deciso di parlare, io preferisco non farlo. La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole, è libero di farlo“.