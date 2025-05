In pochi anni è riuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati, prima con il suo talento sul set e poi con la sua stessa attitudine, con le sue doti comunicative ed empatiche. Rocio Munoz Morales è un punto fermo del cinema italiano e oggi, a La Volta Buona di Caterina Balivo, si è raccontata partendo dalle sue origini, dall’infanzia in Spagna e dall’amore per la sua famiglia. Non poteva che partire dai genitori, due fari imprescindibili nel suo percorso di vita soprattutto dal punto di vista emotivo: “Sono vissuta con l’esempio di un grandissimo amore, certamente non sono mancate le difficoltà, ma non potevano fare a meno l’uno dell’altro”.

Per Rocio Munoz Morales anche le sorelle sono state fondamentali per diventare la donna di oggi; un rapporto speciale, frutto della perseveranza nel tempo e che oggi è scandito da uno scambio continuo. “Con le mie sorelle rapporto bellissimo, abbiamo costruito uno splendido rapporto negli anni; è bello averle nella mia vita, sono le mie confidenti. Per me sono state un esempio del femminile che volevo percorrere, mi mancano davvero tanto”.

Rocio Munoz Morales a La Volta Buona: “Per le mie figlie sono semplicemente la mamma…”

Si passa poi alla carriera, precisamente agli esordi al fianco di Julio Iglesias. Il noto cantautore spagnolo la scelse come ballerina e corista. “Mi vide in tv e decise di farmi un provino; feci il primo concerto con lui a 18 anni, ad Honolulu”. Rocio Munoz Morales, ospite a La Volta Buona, ha anche confessato: “Avevo anche paura perchè lui aveva questa fama da sciupafemmine; invece per me è stato un po’ un secondo padre. Lui chiamava tutti i giorni i miei genitori per rassicurarli, ero veramente piccola”.

Da qualche anno la vita di Rocio Munoz Morales – così come quella di suo marito Raoul Bova – ha un nuovo e importante baricentro: le figlie Luna e Alma. Per loro non esiste la donna di spettacolo ma semplicemente colei che quotidianamente se ne prende cura: “Cosa dicono delle mie cento vite artistiche? Per loro sono semplicemente la mamma”. L’attrice ha poi aggiunto: “Come genitori le amiamo alla follia, abbiamo costruito una splendida famiglia ma per loro conta la quotidianità, facciamo anche degli errori”.