Rocio Muñoz Morales torna a parlare della fine della storia con Raoul Bova: come l'hanno aiutata le sue due figlie

La storia tra Rocio Muñoz Morales e Raoul Bova è finita in modo a dir poco scandaloso: audio e chat private diffuse online, con un circo mediatico che ha travolto entrambi. Com’è noto, tutto è esploso quando Fabrizio Corona ha pubblicato i messaggi tra Bova e la modella 23enne Martina Ceretti, dipinta come la sua nuova fiamma. Nelle registrazioni, lui la riempie di complimenti, racconta la loro notte insieme e la definisce “un essere speciale”. Da lì in poi è stata un’escalation: da una parte la versione dell’avvocato di Bova, che sostiene che lui e Rocio fossero separati da tempo; dall’altra la donna che ha smentito tutto, dicendo chiaramente di aver scoperto quella presunta “separazione” dai media.

Non solo, la faccenda ha preso contorni ancora più grossi quando la Procura ha aperto un’indagine ipotizzando che quei contenuti privati potessero essere stati usati per fare pressione sull’attore. Insomma, al di là della separazione, c’è stata anche un’ondata di caos, gossip e mezze verità che ha reso tutto ancora più difficile da gestire per l’attrice spagnola, che ha ammesso di aver visto il suo mondo crollare.

Rocio Muñoz Morales parla delle sue figlie: cos’ha detto

In mezzo a questo turbine, Rocio Muñoz Morales si è ritrovata a dover tenere in piedi se stessa e le sue figlie, Luna e Alma. È stato proprio guardando loro che ha trovato la forza per non perdersi del tutto, proprio come ha raccontato recentemente a Vanity Stories 2025. L’attrice ha infatti spiegato che, quando è “crollato tutto”, ciò che l’ha tenuta ancorata alla realtà sono stati gli occhi e la presenza delle sue bambine. “Io ero spaventata di non essere più un buon esempio al femminile“, ha poi aggiunto, spiegando come abbia cercato di farsi forza per dare loro un grande esempio.