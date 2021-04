Rocio Munoz Morales/ La compagna di Raoul Bova ha scritto il suo primo romanzo

Rocio Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, è tra gli ospiti di oggi di Mara Venier a Domenica In. La showgirl spagnola interverrà nel programma tv più seguito della domenica pomeriggio italiana per presentare il suo primo romanzo, intitolato “Un posto tutto mio“. Un nuovo talento, quello di scrittrice, che ha sorpreso la stessa Rocio, come la diretta interessata ha raccontato qualche tempo fa sulla sua pagina Instagram: “Ho sempre amato le sorprese, amato sorprendere ed essere sorpresa a mia volta. Ecco perché ho provato un brivido quando ho scoperto in me, per la prima volta, il desiderio di scrivere. Ho capito che avevo davanti il momento giusto per impugnare una penna e assecondare quella incontenibile voglia di narrare senza etichette, senza filtri, senza pregiudizi, raccontare me stessa anche mentre mi emoziono nell’atto di creare una storia che tanto ricorda il viaggiare: un atto rivoluzionario che parte dalle mie profondità per raggiungere il mondo esterno attraversando strade sconosciute, incrociando gli sguardi di quella gente che talvolta ama perdersi in un libro, proprio come me“.

Rocio Muñoz Morales presenta il suo libro

Di cosa parla il libro di Rocio? Un estratto suggerisce una trama all’insegna dell’avventura: “Camila strinse i pugni. C’era sempre qualcosa che non le dicevano. L’immagine del quadro le balenò davanti agli occhi. La fanciulla nel suo abito bianco, in un alone di luce, che le tendeva le mani macchiate di rosso… Allora le venne un’idea. Salire nella sua masseria. Forse fra quelle mura avrebbe trovato tracce della madre, la Tea giovanissima, piena di sogni e di segreti di cui non sapeva nulla“. La pubblicazione di questo libro è la conferma della piena integrazione di Rocio in Italia: intervistata qualche giorno fa da Vanity Fair, la showgirl iberica ha parlato delle difficoltà incontrate in particolare all’inizio della sua relazione con Bova, con tante persone che la vedevano come “la straniera” intenta a sfruttare la popolarità del suo compagno. Niente di più falso: Rocio ha mostrato in questi anni non solo il suo amore per il compagno, dal quale ha avuto due figlie, ma anche il suo talento.

