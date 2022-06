Rocio Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova/ “Un altro figlio? Mai dire mai”

Ormai da anni Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono la dimostrazione di come sia possibile essere non solo colleghi, ma anche legatissimi nella propria vita privata. Mettere da parte i problemi che la carriera può generare è però indispensabile quando ci si trova tra le mura domestiche. A volte, però, condividere il set può contribuire anche a rafforzare il rapporto di coppia, come è accaduto recentemente ai due, che sono stati protagonisti di una delle ultime fiction Mediaset, “Giustizia per Tutti“.

I due stanno dimostrando quanto chi credeva poco nel loro rapporto debba mettersi il cuore in pace. Anche per loro, come per molti colleghi, galeotto è stato il set, quello di “Immaturi“, film in cui entrambi hanno recitanto nel 2012. Da allora il loro amore è sempre fortissimo, ma è stato soprattutto rafforzato dall’arrivo delle loro due bambine, Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: la felicità è di casa

Almeno per ora Rocio e Raoul non sono ancora sposati, ma per loro il matrimonio sembra essere un di più che aggiungerebbe ben poco al loro rapporto, che è davvero solidissimo. Magari un giorno quindi accadrà, ma per il momento nessuno dei due sembra ritenerlo così fondamentale.

Ma c’è la possibilità che la loro famiglia possa allargarsi ulteriormente? Magari con un figlio maschio che ancora manca a lei (lui ne ha due dall’ex moglie Chiara Giordano)? E’ stata lei stessa ad affrontare la questione lasciando la porta aperta a ogni possibilità: “Sinceramente ora mi sento appagata – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Tu Style’ -. Ma Mai dire mai. La maternità non è una mia priorità in questo momento. Quando guardo le mie bimbe mi rendo conto che per me c’è un prima e un dopo”.

