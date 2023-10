Rocio Munoz Morales, Luna e Alma, compagna e figlie di Raoul Bova/ “Matrimonio? Sposati nell’anima!”

Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova: un amore nato sul set

La poliedricità non è certo un valore comune; non tutti gli artisti, a prescindere dal talento, possono dirsi versatili e capaci di eccellere nei campi più disparati. Diverso è il caso di Rocio Munoz Morales; sicuramente nota per la sua relazione con Raoul Bova ma principalmente celebre per le sue immense capacità in ambito artistico. Originaria di Madrid, nel corso della sua carriera si è distinta prima come modella e poi come ottima ballerina. Chiaramente, il punto più alto del suo percorso professionale è forse quello legato al mondo della recitazione.

Come anticipato, Rocio Munoz Morales è anche nota per il suo rapporto con Raoul Bova. Stando alle ricostruzioni, il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto nel 2011. A facilitare la conoscenza sarebbe stata proprio la passione in comune per la recitazione; insieme hanno infatti condiviso in quell’anno la realizzazione del film “Immaturi: il viaggio”. Ai tempi l’attore era ancora impegnato con Chiara Giordano, sua ex moglie. La scintilla è dunque scoccata nel 2013, dopo la separazione dell’attore.

A 10 anni dalla nascita dell’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ancora non sembra esserci il matrimonio all’orizzonte. Nel corso del tempo diversi rumor avevano azzardato tale ipotesi, senza poi trovare un effettivo riscontro. L’unione nuziale è comunque un surplus; non è certo una condizione necessaria per poter costruire una storia e una famiglia felice. La dimostrazione di tale punto di vista è data dalla nascita di due splendide bambine, tra il 2015 e il 2018: Luna e Alma.

Sul conto delle figlie di Rocio Munoz Morales e il suo compagno Raoul Bova non sono chiaramente note ulteriori informazioni. Data la giovane età, è lecito che vivano protette dalla curiosità dei mass media. Intervistato a Belve, è stato proprio Raoul Bova ad offrire nuove curiosità sul suo rapporto decennale con Rocio Munoz Morale. “Abbiamo superato lo scetticismo iniziale sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano”. La coppia non è legalmente sposata, anche se Rocio ha dichiarato di sentirsi “sposata nell’anima” a Raoul.











