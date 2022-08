Rocío Muñoz Morales madrina di Venezia 79 “ruolo difficile”/ “Raoul mi ha detto…”

Rocío Muñoz Morales madrina a Venezia 79: anticipazioni sul discorso d’apertura

La 79° edizione della Mostra del Cinema di Venezia è alle porte e la madrina di quest’anno, Rocío Muñoz Morales, non sta più nella pelle. L’attrice e compagna di Raoul Bova è stata selezionata per uno dei ruoli più prestigiosi della kermesse cinematografica: a lei il compito di leggere il discorso di apertura, compito di grande responsabilità e di altrettanta soddisfazione. Raggiunta dal Corriere della Sera per una lunga ed intima intervista, il volto del cinema offre qualche breve anticipazione di quello che sarà il suo intervento.

“Dirò quanto il cinema è importante per le nostre vite – svela – per sognare, per vivere vite diverse dalle nostre“. L’amore per il grande schermo è nato da piccola, frutto della passione del padre: “Ho capito di essere innamorata del cinema da bambina, papà a casa guardava tanti film e mi ha trasmesso questa passione. Ma non concepiva che sua figlia potesse diventare attrice, aveva paura. Sono nata a Madrid in una famiglia umile, genitori lavoratori che non poterono studiare. Siamo tre sorelle, la maggiore è preside, l’altra criminologa“.

Rocío Muñoz Morales e l’intervento a Venezia 79: “Raoul mi ha detto…“

Rocío Muñoz Morales è consapevole dell’importanza del ruolo che la madrina della Mostra del Cinema di Venezia solitamente riveste. “È un ruolo difficile, è un traguardo e un punto di partenza, sento la responsabilità, sarò la voce e il volto di chi da mesi lavora alla Biennale, ci vogliono gli attributi” confessa al Corriere della Sera. E, riferendosi al compagno di vita Raoul Bova pronto più che mai a sostenerla, aggiunge: “Il mio intervento l’ho letto a Raoul che all’ennesima volta mi ha detto bello ma non ne posso più, e alle nostre figlie“.

In un’occasione così speciale l’attrice potrà contare sulla presenza dei suoi genitori: “Ho invitato i miei, che Venezia la videro solo di passaggio, ho affittato un appartamentino per loro, mamma ieri mi ha chiamato dalla Spagna: sei sull’autobus? Sul display, tra le notizie di attualità, hanno detto: un’attrice spagnola presenta Venezia“. Infine un pensiero sulla difficile situazione del cinema in Italia: “Al provino ho chiesto al direttore artistico Alberto Barbera che fine farà il cinema. Mi ha detto: la situazione è drammatica, ma vedrai che le luci non si spegneranno“.











