La sua stella brilla tra piccolo e grande schermo e, anche nel privato, è stato il set a regalargli l’amore della sua vita. Stiamo parlando di Rocio Munoz Morales, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In per raccontarsi non solo sui prossimi impegni professionali ma soprattutto in riferimento ad alcuni aspetti riguardanti gli affetti, dal compagno Raoul Bova alle figlie Luna e Alma.

“Matrimonio con Raoul Bova? non me l’ha ancora chiesto, però stiamo bene così; a volte si ha la paura di rovinare il bello”, incalzata subito così Rocio Munoz Morales da Mara Venier ma le nozze per ora non sembrano in preventivo. L’attenzione passa così alla scelta di trasferirsi in Italia proprio per amore, separandosi dalla sua famiglia: “Io faccio tutte le mie scelte con il cuore e con la pancia, non sono una che pensa tanto; ho sentito forte che volevo essere qui, volevo provare. Ho sentito la mancanza ma il tutto mi ha fatto dare un valore ulteriore alla famiglia. Spesso alcune cose si danno per scontate, averli lontano ha arricchito ulteriormente l’amore”.

Sempre nell’intervista a Domenica In, Rocio Munoz Morales non ha risparmiato parole al miele nel parlare della sua storia d’amore con il compagno Raoul Bova. “Quando ho capito che era l’amore della mia vita? Quando senti la tua mano stretta al di là di quello che accade, quando vivi i momenti bui, quando ridi o piangi. Senti che non sei più sola, senti che quella persona c’è e che vuoi esserci”. L’attrice ha poi aggiunto: “L’amore è qualcosa di puro; ci possono essere le crisi, ma il sentimento vince… Divisi sul lavoro? E’ giusto così, abbiamo due percorsi e momenti diversi; secondo me se si condivide troppo si va a ‘sfruculiare’ troppo”.

Altri due amori occupano un posto di prim’ordine nella vita di Rocio Munoz Morales, ovvero le due figlie Luna e Alma nate dal rapporto con il compagno Raoul Bova. “Le mie figlie? Sono il mio tutto, sono fortunata ad averle, sono la mia parte migliore. Non ti nego che è anche una responsabilità sapere di dover crescere due future donne, ma questa cosa mi dà anche un’ulteriore spinta per dare la versione migliore di me”. Sul papà scomparso da qualche anno l’attrice ha invece raccontato: “Papà lo sento tanto vicino a me, ultimamente mi vesto sempre con i suoi abiti. Mi manca…”