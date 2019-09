Rocio Munoz Morales/ “Matrimonio? Non ho urgenza perchè siamo già una famiglia” (Domenica In)

Rocio Munoz Morales: lo spettro delle nozze…

Lo spettro delle nozze incombe ancora su Rocio Munoz Morales, che non intende però fare il primo passo. Attende infatti che sia Raoul Bova a farle la proposta, a distanza di sette anni dal colpo di fulmine che li ha colpiti. Dopo essere stata fra gli ospiti di Domenica In lo scorso aprile, l’attrice ritornerà nel programma in occasione della prima puntata, in onda oggi, 15 settembre 2019. Parlerà di nuovo della sua love story oppure si concentrerà in particolare sulle imminenti nozze, una voce di corridoio che lei stessa si è affrettata a smentire? Certo il desiderio c’è, precisa al settimanale Chi, ma non fra i progetti di coppia a scadenza breve. “Lui è quello che cercavo”, ammette Rocio parlando del suo compagno di vita. Quell’amore con la lettera maiuscola alla fine è arrivato, tra l’altro in un momento in cui l’artista non si aspettava di certo una svolta di questa portata. “Non ho urgenza perchè siamo già una famiglia”, specifica poi riguardo al matrimonio, aggiungendo anche di voler ricevere una proposta in stile tradizionale, visto che non si ritiene una donna moderna da questo punto di vista.

Presto di nuovo in televisione, Rocio Munoz Morales si prepara a dividersi fra Un passo dal cielo 5, in onda a partire dallo scorso giovedì, e il set di Giustizia per tutti. Una nuova fiction in cui non la vedremo di certo indossare i panni della sua Eva Fernandez, ma quelli di un altro personaggio. Tra l’altro al fianco del suo compagno Raoul Bova. Non ci sono solo novità per quanto riguarda il lavoro, dato che la Morales ha rivelato al settimanale Chi che durante le riprese di Un passo dal cielo 5 ha indossato un finto pancione, “ma sotto stava crescendo quello vero”. Un particolare che contribuirà ad un cambio di rotta per la Fernandez, che da scapestrata si trasformerà in mamma apprensiva. “La vera essenza di una donna si capisce da come si muove, da come respira. Da come sente”, scrive intanto sui social condividendo diversi scatti professionali. Clicca qui per guardare le foto di Rocio Munoz Morales. Bella come non mai, la modella non dimentica di certo di mettere in primo piano l’amore, come si intuisce da un post precedente con un’insegna luminosa, “Mi sveglio con il desiderio di baciarti”, ma è un’altra foto a conquistare del tutto i fan. Quella in cui solleva in alto la sua piccola Alma, la secondogenita. “Ho perso le parole”, scrive. Clicca qui per guardare la foto di Rocio Munoz Morales e la figlia Alma.

