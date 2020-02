ROCIO MUNOZ MORALES, MOGLIE DI RAOUL BOVA/ “Quando ti guardo…” (Che tempo che fa)

Rocio Munoz Morales fa ancora sognare i fan e non solo per via della sua lunga storia d’amore con Raoul Bova. L’attrice infatti conquista like ed approvazioni su Instagram senza scendere a compromessi con il suo fisico, preferendo condividere scatti eleganti e raffinati. “Grazie vita per tutto quello che mi stai regalando in questi primi mesi dell’anno”, scrive la Morales su Instagram. Clicca qui per leggere il post di Rocio Munoz Morales. Merito anche di Roma, di quella grande energia di cui parla in un post precedente e che sente sempre nella sua anima. Invidiatissima, Rocio ha ricevuto pochi giorni fa una splendida dichiarazione d’amroe da Bova: “Ma perchè ogni volta che ti guardo mi fai emozionare?”. Poche parole e uno scatto a due, dove l’attore si mostra sognante e sotto le lenzuola con la sua dolce metà. In barba a chi li ha attaccati, quando Raoul ha deciso di dire addio all’ex moglie Chiara Giordano, da cui ha avuto i figli Alessandro Leon e Francesco. Un colpo di fulmine che rimane in vita ancora oggi e che rendono i due attori due anime gemelle.

“TUTTO MI FA PENSARE A TE”, LA DEDICA ALLA FIGLIA

La vita di Rocio Munoz Morales è cambiata fin da quando ha incrociato lo sguardo di Raoul Bova e se n’è innamorata. Nonostante l’attore fosse ancora sposato, i due hanno deciso di dare sfogo ai loro sentimenti e hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore. Dopo la nascita delle due figlie Alma e Luna, si è discusso molto sulla possibilità che la coppia si presentasse all’altare. Soprattutto la scorsa estate, quando il grande giorno sembrava ormai imminente. E invece niente da fare: la Morales e Bova continuano ad essere vicini al matrimonio, ma non si parla ancora di cerimonia in arrivo. Oggi, domenica 2 febbraio 2020, Rocio Munoz Morales sarà ospite di Che tempo che fa su Rai 2. Dirà qualcosa di più su questo piccolo grande amore? “Tutto mi fa pensare a te”, scrive intanto l’attrice sulle Stories di Instagram, riferendosi alla figlioletta Luna. Poi uno scatto più che mosso del suo compagno: “E’ così che mi vede Raoul, non so se è una cosa bella o brutta”. Come scopriamo da una foto precedente, i due si sono trovati a Torino in questi giorni. Non è chiaro se per guardare il film Judy con Renée Zellweger e diretto da Rupert Goold, sulla vita di Judy Garland. “Da vedere… Renée è spettacolare”, scrive infatti Rocio nell’ultima Storia.

