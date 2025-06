Rocio Munoz Morales pronta ad affrontare una nuova avventura professionale: in autunno sbarcherà su Raidue con Nicola Savino.

Modella, attrice ed ora anche conduttrice. Rocio Munoz Morales non si ferma più e si prepara ad affrontare una nuova avventura professionale. Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice del settimanale Chi, pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 25 giugno 2025, la compagna di Raoul Bova è stata scelta dalla Rai per affiancare Nicola Savino nel nuovo programma.

In attesa dei palinsesti ufficiali della Rai che saranno presentati il 27 giugno, Giuseppe Candela anticipa quella che sarà la prima novità di Raidue e che avrà come protagonisti indiscussi l’ironico Nicola Savino e la bellissima Rocio Munoz Morales, ormai uno dei volti più amati dal pubblico italiano.

Rocio Munoz Morales e Nicola Savino alla guida di un programma Rai

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela, Nicola Savino lascerà Sky per approdare su Raidue dove condurrà il programma “Freeze“. Al suo fianco, ci sarà proprio Rocio Munoz Morales. Per Nicola Savino, quello in Rai, è un ritorno avendo già condotto, in passato, l’Isola dei Famosi e Quelli che il calcio. Per la Morales, invece, la conduzione del nuovo programma di Raidue non rappresenta la prima esperienza come conduttrice.

In passato, infatti, ha affiancato Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston durante la conduzione del Festival di Sanremo. Dopo aver conquistato il pubblico italiano anche come attrice, è pronta a fare lo stesso come conduttrice accanto ad un mattatore come Nicola Savino che ha anche svelato che potrebbe lasciare la radio di fronte ad una situazione.