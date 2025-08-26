Rocio Munoz Morales, estate tra lacrime e sorrisi: dal parco avventura con le figlie al pianto al tramonto per la rottura con Raoul Bova.

Questo è un periodo molto difficile per Rocio Munoz Morales, l’ormai ex moglie di Raoul Bova che deve affrontare il dramma del tradimento e della separazione. Il settimanale Chi l’ha beccata insieme a sua madre mentre si è lasciata andare ad un lungo pianto. L’attrice, in vacanza con la mamma e le figlie Luna e Alma, sta cercando di ritrovare sè stessa lontana dal mondo della televisione e delle interviste.

Lei, che solitamente è sempre allegra e pronta a fare ridere, si mostra oggi piena di lacrime e in totale vulnerabilità, senza concedersi in alcun modo alla stampa. Una scelta ben chiara, la sua, che fa pensare alla fine del rapporto tra lei e Raoul Bova. Quella tra Rocio Munoz Morales e l’attore non è una vera separazione, dato che non si sono mai sposati, ma nel corso del tempo sono sembrati una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. E oggi, invece, sono protagonisti di qualcosa di grande e scomodo, che vede in sottofondo grandi battaglie legali dopo il caso Martina Ceretti, presunta amante di Bova.

Rocio Munoz Morales nasconde il dolore alle figlie

Oggi Rocio Munoz Morales si trova al Magna Graecia Film Festival di Soverato per continuare il suo lavoro, e in questo periodo difficile ha portato con sè le due figlie e la sua adorata mamma, che le sta accanto consolandola di giorno in giorno. Durante la loro vacanza, le donne si fermano anche a giocare in un parco avventura e mentre le bimbe si divertono tra ponticelli e carrucole, lei cerca di non far trasparire il suo dolore alle piccole e continua a dissimulare con il sorriso stampato in faccia. Chiaramente, tutta questa storia divide il pubblico a metà, tra chi pensa che lei abbia tradito lui e chi sostiene che la colpa sia sempre stata di Bova. Di certo, il dolore è palese da entrambe le parti, e la risonanza mediatica di certo non li aiuta a far fronte a questa situazione.