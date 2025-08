Rocio Munoz Morales rompe il silenzio per la prima volta dopo il caso Raoul Bova: stoccate dell'attrice all'ex compagno?

Mentre il caso Raoul Bova continua a far discutere, la sua ormai ex moglie Rocio Munoz Morales rompe finalmente il silenzio. Le prime parole dell’attrice e conduttrice dopo la separazione con l’attore sono state pronunciate in pubblico, durante l’evento Magna Graecia Film Festival a Soverato, del quale è stata ospite speciale. Rocio ha parlato della Calabria, che la ospita da qualche giorno, ma ha anche parlato dell’essere donna e delle figlie Luna e Alma.

L’attrice non ha fatto menzione a Raoul Bova o al caso che lo ha travolto in questi giorni, ma è partita con dichiarazioni di stima nei confronti della Calabria: “Io amo la verità e l’onestà di questa terra che a me arriva nuda, nel suo bello e nel suo brutto.” ha esordito, come riporta Repubblica, aggiungendo “Da tre giorni giro qui con le mie bambine e con mia mamma… Sono felice“.

Rocio Munoz Morales lancia una stoccata all’ex compagno Raoul Bova? Le parole dell’attrice

Intervistata da Carolina Di Domenico, l’attrice ha inoltre parlato dell‘importanza della verità e del rispetto nella vita, una via che lei segue quotidianamente: “Essere delle donne pure, fiere di loro stesse, della propria verità, rispettose, gentili, sincere e questo credo che per la mia esperienza è quello che mi rende la donna forte che sono oggi.“, ha dichiarato Rocio Munoz Morlaes, parole che sembrerebbero una velata stoccata proprio al suo ex compagno Raoul Bova. D’altronde, l’attrice ha continuato dichiarando come, per lei, nella vita hanno valore le persone “con il cuore buono, le persone perbene… – e ancora – chi sorride agli altri, chi è altruista”. Nessuna menzione alla sua relazione, dunque, anche se le parole dell’attrice sono apparse a molti contenere un messaggio tanto implicito quanto chiaro.