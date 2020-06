Rocío Muñoz Morales/ “Raoul Bova? L’amore c’è davvero”

Rocio Munoz Morales tra gli ospiti della seconda puntata di “20 anni che siamo italiani“, lo show presentato da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e trasmesso in replica sabato 27 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. L’attrice e modella spagnola è stata protagonista di un divertentissimo momento di spettacolo cantando e ballando sulle note di “Guantanamera”, una nota canzone cubana. Un momento davvero esilarante per la compagna di Raoul Bova che un pò di settimane fa durante un’intervista rilasciata in un salotto televisivo ha raccontato alcuni retroscena sul primo incontro con il noto attore italiano. Ospite di ItaliaSì, infatti, Rocio ha ricordato i primi momenti della sua conoscenza con Raoul rivelando: “di lui in realtà non mi ero innamorata subito” – per poi parlare al presente sottolineando – “ma oggi mi innamoro di lui ogni giorno”. Oggi Rocio e Raoul sono felici e convivono insieme con i loro due bambini; una quotidianità che l’attrice ha definito oramai come una normalità. “Magari non ci svegliamo sempre con l’occhio bello, ma l’amore c’è davvero” ha detto l’attrice spagnola che ha poi precisato: “sono sempre più convinta di quello che provo per lui. Non smetto mai di scoprirlo. E’ un uomo pieno, e la bellezza è non smettere mai di scoprire cosa nuove”.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: “mi dà tanta forza”

L’amore tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova procede a gonfie vele. Nonostante il momento storico difficile e il lockdown legato alla pandemia da Coronavirus, la coppia ha cercato di reagire come hanno raccontato durante una delle ultime puntate di “Domenica In” di Mara Venier. Rocio, infatti, in collegamento da casa ha raccontato: “siamo tutti quanti sani in famiglia però la vita ci ha messo tutti a dura prova. Per me è giusto parlare, condividere con le persone con cui vuoi bene, tutte le debolezze, lo faccio con Raoul perché ho la possibilità di abbracciarlo la notte e di piangere sulla sua spalla”. L’attrice e modella spagnola però non ha nascosto che l’incertezza del futuro per via di questo terribile virus la spaventa molto: “mi preoccupa il futuro delle mie figlie, di tutti noi, mi preoccupa l’incertezza”. Per fortuna a starle accanto e ad infonderle speranza c’è il suo amato Raoul: “mi dà tanta forza, ma anche le bambine sono in questo momento un’iniezione incredibile di sorriso”. La quarantena, infatti, è stato un momento di condivisione proprio con la sua famiglia, con Raoul e le figlie Luna e Alma: “stiamo ricoprendo la quotidianità del condividere del tempo assieme , di amarci h24 e sicuramente riscoprendo anche la bellezza delle parole. Visto che è un momento nel quale non possiamo abbracciarci è bello dire grazie, ti prego, per favore. È un esercizio che pratichiamo molto a casa assieme, anche con le bambine”.



