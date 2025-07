Rocio Munoz Morales, attraverso il proprio avvocato, replica a Raoul Bova spiegando che non c'era alcuna separazione di fatto.

Rocio Munoz Morales affida al proprio avvocato il compito di rispondere all’avvocato di Raoul Bova smentendo l’esistenza di una separazione di fatto. «Raoul Bova e Rocío Morales, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie. Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota indiscutibile», ha fatto sapere l’avvocato David Leggi, legale di Raoul Bova, in un comunicato ufficiale.

Lorenzo Spolverato ha una nuova fidanzata? L’ex gieffino svela tutta la verità sui flirt/ "Con chi sto oggi"

A distanze di ore, però, arriva la nota diffusa dall’avvocato Antonio Conte, legale di Rocio Munoz Morales che ha scelto di affidarsi allo stesso avvocato di Francesco Conti nella separazione da Ilary Blasi. Attraverso una nota ufficiale, l’avvocato Conte parla a nome di Rocio Munoz Morales rispondendo a Raoul Bova e al suo legale.

Ida Platano fa impazzire tutti in vacanza/ Il look selvaggio dell'ex Uomini e Donne è da infarto

Rocio Munoz Morales: parla l’avvocato

Tramite il proprio avvocato, Rocio Munoz Morales risponde a Raoul Bova facendo sapere di aver saputo di tutta la situazione dai media esattamente come il pubblico. «La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale», esordisce l’avvocato dell’attrice Antonio Conte.

«È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova», prosegue per poi chiudere così – «La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore».

Paolo Bonolis "aggredito" a Formentera: schiaffi alla nuca/ Chi è l'autore del gesto e la verità sul video