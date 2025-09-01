Rocio Munoz Morales - ospite al Festival di Venezia - ha parlato per la prima volta, senza entrare nel merito, dopo il ‘caso-audio’ di Raoul Bova.

Suo malgrado ha vissuto le angherie di una forte ondata di cronaca rosa, gossip e attenzione mediatica; Rocio Munoz Morales è forse ancora alle prese con i postumi della relazione bruscamente interrotta con Raoul Bova e ulteriormente rovinata dalla querelle degli audio resi pubblici da Fabrizio Corona che raccontano le presunte interazioni dell’attore con Martina Ceretti. Come racconta Leggo, per la prima volta l’attrice ha parlato dopo quanto accaduto e in occasione della sua prima uscita pubblica dopo le vicende elencate.

Rocio Munoz Morales risulta infatti tra i volti noti presenti al Festival di Venezia e non poteva mancare la curiosità dei cronisti a proposito delle ultime vicende sentimentali con riferimento alla rottura con Raoul Bova. L’attrice ha ovviamente schivato le domande allusive ed ha evitato di entrare nel merito delle circostanze; spicca però un commento che sembra quasi una frecciatina all’indirizzo del suo ex compagno. “Come sto? Bene, sono serena. Perchè, non si vede?”.

Rocio Munoz Morales pronta a voltare pagina: “Grazie al teatro ho vissuto una realtà più bella di quella che stavo vivendo”

Le parole sibilline di Rocio Munoz Morales sono state poi ampliate da un discorso generico che, anche in questo caso, può rimandare alle vicissitudini riguardanti Raoul Bova ma non in maniera diretta. “Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io”, ha commentato l’attrice – come riporta Leggo – ai microfoni del Filming Italy Venice Award. Sempre parlando ai giornalisti ha poi aggiunto: “Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, sono una donna coraggiosa”. Come anticipato, le parole di Rocio Munoz Morales non entrando evidentemente nel merito delle questioni ma sembrano scandite da un’antifona che rimanda al rapporto con Raoul Bova al netto dei recenti avvenimenti.