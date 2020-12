Rocío Muñoz Morales/ Si allarga la famiglia con Raoul Bova? “Niente nozze ma…”

Riparte anche quest’anno, in prossimità delle festività natalizie, la tanto attesa maratona per la solidarietà con l’evento che vede il servizio pubblico in prima linea: infatti questa sera andrà in onda su Rai1, a partire dalle 20.35, “Festa di Natale: una serata per Telethon” che inaugura la settimana dedicata alla ricerca fino al prossimo 19 dicembre. E nel cast di protagonisti che parteciperanno allo show di stasera ci sarà anche Rocío Muñoz Morales, 32enne attrice e conduttrice televisiva spagnola, nonché ex ballerina, nota anche per essere dal 2013 la compagna del collega Raoul Bova. E la showgirl spagnola, con un passato anche da modella, negli scorsi giorni ha postato su Instagram uno scatto molto tenero per ricordare un anniversario a lei molto caro, vale a dire la nascita di Luna, una delle due bambine avute da Bova: “Cinque anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me” ha scritto Rocío nella didascalia accanto alla foto che racconta della sua maternità, mentre assieme al compagno tiene in braccio la piccola pochi minuti dopo il parto. E c’è anche un post scriptum speciale: “Grazie per essere stato il compagno perfetto d’avventura”.

ROCIO MUNOZ MORALES, LA FAMIGLIA CON RAOUL BOVA SI ALLARGA?

Come è noto alle cronache rosa, infatti, quello tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è non solo un legame molto solido ma anche una relazione che sembra avere pochi pari nel panorama dello showbiz nostrano. E proprio a proposito di famiglia e suo allargamento, pare che il 49enne attore romano, che la prossima estate taglierà il fatidico traguardo delle 50 candeline, ha spiegato di recente che, se da un lato non ha progetti per le nozze, dall’altro non gli spiacerebbe diventare padre per la quinta volta: “Progetti di nozze? Ma io e lei siamo già sposati” ha detto scherzando Bova a proposito della compagna spagnola, aggiungendo che al momento per lui la progettualità è stare bene con Rocío e magari nell’avere un altro bebè. Come si ricorda Bova ha avuto già due figli dal matrimonio con Chiara Giordano e pare non voglia fermarsi: cosa ne penserà la sua dolce metà, magari con la prospettiva di dare un fratellino alle piccole Luna e Alma?

