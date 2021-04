Rocio Munoz Morales/ “Sto vivendo questo momento con tristezza…”

C’è anche Rocio Munoz Morales, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore domenicale condotto da Mara Venier in onda questo pomeriggio su Rai1 a partire dalle 14. Nel corso dell’intervista, l’attrice avrà modo di condividere diversi aspetti della sua vita privata, in particolare per quanto riguarda la sua esperienza di mamma di Luna e Alma, le due bambine nate dalla sua relazione con il collega Raoul Bova. “Le cresco con i valori dell’amore, dei sentimenti, della sincerità, del rispetto altrui, della libertà di essere sempre se stesse”, ha dichiarato Rocio a Elle in un’intervista datata 21 marzo. “Avendo due figlie femmine, provo a trasmettere loro tutti valori in cui io, come donna, credo. Provo a essere una madre vicina e presente, ma senza essere troppo invadente, cerco di essere una loro compagna di viaggio. Ritengo che certamente potrò aiutarle, ma alla fine dei conti sono loro che dovranno scoprire il mondo nel modo giusto. E solo loro decideranno con quali occhi vedere la realtà”.

A proposito di realtà e della ‘sua’ realtà di personaggio pubblico, Rocio Munoz Morales ammette che ci sono diversi aspetti di sé che chi la conosce solo come attrice ignora del tutto: “Sono una persona forte all’apparenza. Ma la verità è che mi sento anche fragile, piena di timori e insicurezze, talvolta tendo alla malinconia. Con gli anni ho imparato ad amarmi per quella che sono, ad essere consapevole di me, a dirmi quando mi guardo allo specchio che anche se non sono perfetta, accetto i miei limiti. Forse, ora che ci penso, è proprio questo a rendermi inconsapevolmente più forte”. Ciò che di solito permette ai vip di rendersi più vicini al loro pubblico sono i social, in particolare Instagram, dove molti dei suoi colleghi condividono istantanee tratte dai loro momenti di vita quotidiana. Lei però preferisce non abusarne: “Prima di essere su Instagram ci tengo a vivere la mia vita, i social arrivano sempre dopo per me”, specifica Rocio. In ogni caso – prosegue – “mi piace perché mi offre la possibilità di avvicinarmi alle persone, a volte anche di essere utile agli altri. Cerco di condividere tutti i lati di me stessa, restando quella che sono, senza finzione”.

Per Rocio Munoz Morales, quello del lockdown è stato un periodo molto difficile. E per certi versi lo è ancora, perché l’emergenza non può considerarsi conclusa: “Sto vivendo questo momento con tristezza, la pandemia mi ha fatto molto riflettere sull’essere umano e sui valori realmente importanti, su quanto la vita vada vissuta fino in fondo. Ho imparato a dire più volte ti amo, ti voglio bene, ad aprire bene gli occhi e a non sprecare i momenti preziosi che mi si presentano. Questo periodo mi fa sentire una forte mancanza della mia famiglia di origine, che ho visto pochissimo. Il fatto di non poter essere vicina a mia mamma e alle mie sorelle mi fa soffrire”.

