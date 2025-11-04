Rocio Munoz Morales rompe il silenzio: “Raoul Bova? Siamo ex, ognuno fa come vuole”. Dopo il Bova-gate, la verità in diretta con Fiorello.

Rocio Munoz Morales ha scherzato con Rosario Fiorello durante una diretta su Instagram in cui era presente anche Fabrizio Biggio: “Chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle undici di sera”, ha detto l’attrice, che è comparsa a sorpresa nel corso della clip. Con il comico si sente a suo agio e non sembra essere in difficoltà quando si parla anche di Raoul Bova.

I due sono ormai separati da diverso tempo e hanno avuto due figlie, Alma nata nel 2018 e Luna nel 2015, e la loro relazione è finita ulteriormente sotto i riflettori per via del Bova-Gate, un caso fatto uscire da Fabrizio Corona e che ha coinvolto anche Martina Ceretti. Durante la diretta, Rocio Munoz Morales spiega: “Ormai siamo ex ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre“, andando a rivelare per la prima volta il suo punto di vista sull’ex relazione.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Beatrice Arnera segue la diretta

Rocio Munoz Morales continua: “Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo ma succedono tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini“, e poco dopo si scopre che c’è un ospite e Fiorello fa notare che tra le persone che guardano la diretta c’è anche Beatrice Arnera, un nome noto dato che è la presunta fiamma di Raoul Bova, con il quale sta portando avanti la fiction “Buongiorno, mamma!“. Negli ultimi giorni i due attori sembrano essere sempre più vicini e si dimostrano complici. Intanto, Alberto Dandolo ha pubblicato su Oggi le ultime news sulla relazione tra Raoul Bova e Rocio: “L’attrice spagnola ha cambiato idea rapidamente circa l’affido esclusivo delle bambine e l’affidabilità genitoriale dell’ex compagno. Complice forse una ritrovata serenità e il congruo assegno di mantenimento mensile concordato con l’attore“.