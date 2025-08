Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, dalla possibile battaglia legale ai nuovi retroscena sul tradimento: “Lui le ha mancato di rispetto altre volte…”.

E’ una bufera che non accenna a placarsi quella che nelle ultime settimane si è abbattuta sulla relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ormai ben lontani dalla quiete e dalla bellezza di un sentimento che negli anni aveva fatto breccia nel cuore degli appassionati. Gli audio resi pubblici da Fabrizio Corona con protagonista l’attore italiano e Martina Ceretti hanno di fatto reso irrimediabile il rapporto tra i due e ora lo scenario è quello di una situazione prossima a sfociare anche nelle aule di tribunale.

Come spiega Gossip e TV, Rocio Munoz Morales avrebbe scelto come avvocato Antonio Conte; lo stesso legale scelto da Ilary Blasi per le pratiche di separazione da Francesco Totti. La prima possa dell’attrice spagnola sarebbe quella di preparare una smentita ben argomentata rispetto alle reali tempistiche sulla fine della relazione con Raoul Bova. L’avvocato dell’attore aveva parlato di un rapporto di fatto concluso già da due anni; tesi che non trova d’accordo la Morales che invece pare fosse in ottimi rapporti con il compagno almeno fino a maggio, colta poi di sorpresa dagli audio con Martina Ceretti che hanno di fatto stroncato la love story.

Non solo la volontà di chiarire le tempistiche della rottura, Rocio Munoz Morales è ovviamente interessata alla questione mantenimento: dalla liaison con Raoul Bova sono nate due figlie, Luna e Alma, è dunque lecito credere che l’attrice voglia garantire ad entrambe ogni genere di sostegno da parte del padre anche a relazione conclusa. Ma qual è la situazione al momento tra i due? Lo rivela il Corriere della Sera – come riporta Gossip e tv – che racconta di un silenzio totale tra le due parti: “Non si rivolgono la parola, lui sarebbe sparito perchè preoccupato anche per le possibili ripercussioni sulla sua carriera”.

Sempre il quotidiano avrebbe anche fatto luce sulla scoperta di Rocio Munoz Morales a proposito di altri tradimenti dell’ormai ex compagno Raoul Bova. Non solo il ‘caso’ Martina Ceretti, anche altri gesti poco graditi ed edificabili – come riporta Gossip e Tv – da parte dell’attore. “…Non sarebbe stato un caso isolato, le ha mancato di rispetto anche in altre occasioni”. Sempre dal Corriere della Sera si apprende: “Si menzionerebbero dei comportamenti di Bova di altro tipo, gravi; che metterebbero in cattiva luce il suo ruolo di genitore”.