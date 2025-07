Rocio Munoz Morales è alle prese con un momento personale particolarmente delicato, nota conduttrice e amica dell'attrice svela: “Sta male”.

Non è semplice gossip o cronaca rosa, ciò che sta vivendo Rocio Munoz Morales è decisamente qualcosa di più difficile da arginare e soprattutto digerire; un periodo difficile per l’attrice che deve fare i conti con la sua vita privata messa, suo malgrado, in vetrina. Da giorni non si parla che degli ormai famosi audio di Raoul Bova per Martina Ceretti, della rottura tra i due coniugi e delle versioni differenti sul caso. Dal legale dell’attore era emersa una separazione risalente a diverso tempo prima rispetto ai fatti emersi; punto di vista smentito dall’entourage della moglie che ha invece specificato come sia stata letteralmente travolta dalle notizie ancor prima che si concretizzasse un’effettiva rottura tra i due.

Sullo sfondo delle circostanze raccontate, l’unica cosa certa è la condizione di difficoltà e sofferenza di Rocio Munoz Morales; il rapporto con Raoul Bova che sembra appeso a un filo – forse già spezzato – e due figlie da proteggere dal maremoto mediatico che sta coinvolgendo la coppia. Come racconta Gossip e Tv, una persona molto vicina alla Morales avrebbe confermato sui social il momento oltremodo difficile per l’attrice: si tratterebbe di Francesca Barra che con un post sui social ha posto l’accento anche sull’importanza di tutelare la vita privata soprattutto quando in ballo c’è anche la serenità dei figli.

Francesca Barra interviene in difesa di Rocio Munoz Morales? “Una mia amica sta soffrendo tantissimo”

Nessun riferimento diretto, Rocio Munoz Morales non è menzionata in maniera diretta nel post di Francesca Barra; come sottolinea però Gossip e Tv, stando al rapporto di amicizia tra le due e alle parole spese sui social si evince come molto probabilmente il riferimento sia proprio all’attrice ed ai turbamenti scaturiti da quanto emerso sul conto del compagno, Raoul Bova. “Sono molto amica di una donna che in questo momento sta soffrendo tantissimo a causa di una valanga che le è caduta addosso”, inizia così la conduttrice per poi aggiungere: “Nessuno, a parte i protagonisti, nel rispetto dei loro figli, può raccontare la verità”. Francesca Barra tuona sul caso del momento, esorta i più a non cercare di portare alla luce presunte verità che in realtà, come giusto che sia, appartengono appunto ai diretti interessati. “La vita di coppia è stretta come la cruna di un ago”.